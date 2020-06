Exposition – Retrouvez Genève en délicieux croquis Le dessinateur genevois Reynald Aubert va dévoiler une sélection de croquis réalisés en ville et dans le monde. Philippe Muri

La place du Bourg-de-Four vue par Reynald Aubert. Un croquis de 2009. DR

Quand il quitte son petit appartement près de la cathédrale pour arpenter Genève en quête d’une image à dessiner, Reynald Aubert ne prend que le strict nécessaire. Pas davantage de matériel lorsque l’artiste genevois, 65 ans et grand bourlingueur devant l’éternel, sillonne la planète du Maroc à Cuba, en passant par le Japon, la Birmanie ou la Thaïlande. En bandoulière, une sacoche en cuir. À l’intérieur, quelques habits de rechange si nécessaire, mais surtout un bloc de feuilles A3 au papier assez épais et une poignée de feutres à la pointe effilée.

«Plus on a d’outils, plus on réfléchit. Souvent trop.» L’illustrateur formé aux Arts déco à la fin des seventies aime voyager léger. Le gage d’une disponibilité complète, propice au croquis sur le vif, son art de prédilection depuis les années 2000. Lui qui a expérimenté différentes techniques – peinture à l’huile, acrylique, aérographe, aquarelle – et tâté de l’abstrait durant une dizaine d’années est revenu au figuratif à travers des dessins capturés in situ avec une vivacité de trait peu commune. Une belle sélection de ses originaux en noir et blanc, ainsi qu’une brassée de reproductions en couleur sont à découvrir prochainement à Carouge, chez Little Nemo.

Le Café Remor, un des lieux fétiche de Reynald Aubert. DR

Les Genevois y reconnaîtront des vues familières: Bains des Pâquis, quartier des Grottes, tour du Molard, Vieille-Ville ou encore place des Nations. «Genève est une ville qui se prête bien au dessin», assure Aubert en feuilletant les spécimens bientôt exposés. Adepte des terrasses et des arrière-salles de bistrot – il a beaucoup fréquenté le Remor avant d’établir son QG au Café du Rond-Point, à Plainpalais – il aime saisir les attitudes des gens en mouvement ou des consommateurs sirotant leur café crème en lisant leur journal, à l’époque où on pouvait encore le faire. «Il faut toujours entraîner la main. Dessiner nécessite une pratique régulière, un peu comme le sport, sinon on perd un peu le niveau.»

Alchimie subtile

L’architecture locale ne lui déplaît pas non plus, «même si ça manque de volets», dit-il en souriant. «Un sujet quelconque peut devenir beau en croquis. Par rapport à une photo, c’est ce qu’on y met de soi qui amène un vrai plus. Le cadrage reste important, il s’agit d’une alchimie subtile.» Même lorsque les conditions de dessin ne s’avèrent pas optimums, Aubert se lance. «Je suis attiré par les ambiances, forcément éphémères. Alors parfois, il faut se pousser, sinon on le regrette. Je fais abstraction du contexte. De toute manière, une fois que l’on commence à dessiner, on est dans notre truc, et toute gêne disparaît.»

«Le dessin porte à la rencontre, à l’interaction avec l’autre.» Reynald Aubert, dessinateur

En Suisse, pas d’attroupement lorsque Reynald Aubert s’installe, l’œil vif, et empoigne son feutre rempli d’encre de Chine. «Au marché aux puces, quelques curieux viennent regarder par-dessus mon épaule, mais sinon les gens restent assez discrets.» Ailleurs dans le monde, il en va autrement, hormis au Japon où les distances demeurent de rigueur. «Le dessin porte à la rencontre, à l’interaction avec l’autre. Le temps nécessaire pour un croquis, entre une demi-heure et une heure, voire davantage, fait qu’on ressent bien ce qui nous entoure. Parfois le dialogue se noue. Quelques personnes m’amènent un café. On se sourit. À Bangkok, j’ai distribué des feuilles à des gamins qui m’entouraient. On a dessiné ensemble, c’était sympa.»

Intuitif et essentiellement urbain, le Genevois se laisse guider en voyage par l’inspiration du moment, une rencontre, une discussion avec un autochtone. «Avant de partir, je connais les grandes lignes de mon itinéraire, mais je me laisse de la place pour des surprises, manière de ne pas rater des situations imprévues et peut-être géniales.»

Une vue de la rade. DR

Son enthousiasme et son art du croquis, Reynald Aubert aime les transmettre à d’autres. Depuis plusieurs années, il organise des stages de dessin ouverts aux personnes de tous les niveaux, à Genève et à l’étranger. Des élèves l’ont accompagné à Kyoto, à Marrakech, à Istanbul, à Lisbonne ou en Syrie. «J’envisage un voyage en Iran l’an prochain, si la situation politique le permet.» De belles images en perspective.