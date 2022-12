JEAN-PAUL GUINNARD

Grand-Saconnex, 23 décembre

Chaque semaine nous apporte son lot d’absurdités en ce qui concerne le climat, au sens large, mais la dernière a été particulièrement prolifique. Pêle-mêle:

Moteurs thermiques pour les voitures (Matin Dimanche 18 déc., p.2): on semble découvrir, enfin, que les moteurs thermiques ne sont peut-être pas encore morts. Et tant mieux, car l’électricité n’est pas la panacée présentée, ni aujourd’hui, puisque la grande majorité provient de sources fossiles, ni demain, car les problèmes qui lui sont liés, stockage impossible, fabrication des batteries, autonomie limitée, seront toujours là. La solution, c’est l’hydrogène et les carburants synthétiques, que le soleil pourra nous servir à profusion (voir entreprise Synhelion, par exemple).

COP15 sur la biodiversité (Tribune 20 déc., p. 11): on nous présente de manière triomphale que sur 30% de la planète, la biodiversité, sera préservée. Et sur les 70% restants, on peut tout bousiller?

1,5° en 2050 (ibid.): quand on sait que l’inertie du climat est environ de 70 à 100 ans, si l’on cessait complètement d’envoyer du CO2 dans l’air, un nouvel équilibre serait établi vers la fin du siècle, et nous n’avons aucune influence sur ce qui va se passer en 2050.

Tickets de caisse (Matin Dimanche 18 déc., p. 13): nouveau Satan. D’abord un petit calcul: une tonne, c’est un million de grammes, poids approximatif d’un ticket. 12,5 milliards de tickets, ça fait donc 12’500 tonnes et non 150’000 comme indiqué. Ensuite que pèsent ces 2 ou 3 grammes par rapport aux kilos de pub papier que nous recevons chaque semaine dans nos boîtes aux lettres?

Chauffage (Téléjournal RTS1): le canton de Vaud veut décider d’interdire les chauffages électriques. Très bien, mais alors peut-on m’expliquer comment il se fait que pour les voitures, on fasse exactement le contraire?

Réforme du marché carbone (Tribune du 19 déc., p. 15) : Toute cette cuisine visant à continuer de polluer, par l’achat de permis de polluer etc., ne va pas diminuer d’un gramme les émissions, et pendant ce temps, on n’attaque pas les vrais problèmes. Ce qu’il faut viser, c’est le remplacement complet des énergies fossiles, et pour ça il faut construire des centrales solaires partout dans le monde, tout le reste n’est que de vaines élucubrations.

Eric Steiner

