Euro 2020 – Revue de presse: la France en état de choc Petit tour d’horizon de la presse française et internationale après l’élimination surprise des Bleus contre l’équipe de Suisse. Deschamps dans la ligne de mire. André Boschetti

Les choix étranges et les errements tactiques de Didier Deschamps en font l’un des principaux responsables de cette débâcle pour la presse française. AFP

«Anéantis». L’adjectif qui barre la une de «L’Équipe» symbolise à lui seul l’immense déception teintée d’incompréhension qui anime les Français au lendemain d’une défaite traumatisante pour les champions du monde. Dans son analyse d’une rencontre complètement folle, Vincent Duluc commence son article par résumer une soirée inoubliable: «Un match fantastique, un échec immense, une déception énorme…»

Comme l’avaient fait les chroniqueurs de «L’Équipe TV» lundi soir juste après le coup de sifflet final, le quotidien sportif français souligne ensuite les errements tactiques du coach français sous le titre «Deschamps, la partition illisible». «Le sélectionneur français s’est trompé de système de départ. Si ses individualités ont maintenu les Bleus dans le match, il a donné l’impression de ne rien maîtriser durant cet Euro.»

Toujours dans «L’Équipe», la défense dans son ensemble est pointée du doigt et seuls deux joueurs du onze de départ obtiennent de bonnes notes, Hugo Lloris (7) et Karim Benzema (8). Quant à Kylian Mbappé (4), auteur du seul penalty raté, personne ne lui reproche son erreur décisive, mais il est évident pour toute la presse française que le prodige du PSG n’a pas été à la hauteur des attentes.

Pas de collectif

Parmi les rares quotidiens qui ont pu être édités malgré l’heure très tardive, «Le Parisien» et le «Télégramme» titraient tous deux «Désillusion». Pour le premier cité, «les Bleus ne méritaient pas d’aller plus loin». Sur la Toile, le quotidien au plus large tirage reprend une interview de Patrick Vieira dans le «Daily Mail». «Ce soir, nous devons féliciter l’équipe suisse, parce que je crois fermement que la meilleure équipe a gagné aujourd’hui, a lancé l’ancien entraîneur de Nice. […] Je suis vraiment déçu de l’attitude que nous avons eue sur le terrain. Il n’y avait pas de cohésion, il n’y avait pas d’esprit collectif. Nous n’avons pas joué en équipe.»

Même incompréhension pour «Le Monde», qui commente: «Comment cette équipe annoncée grande favorite du tournoi, vantée pour sa solidité et dirigée par un sélectionneur obnubilé par la victoire, s’est-elle laissée retourner comme une crêpe en dix minutes après avoir mené de deux buts?»

La France n’est pas non plus épargnée par la presse internationale. Quotidien de référence, «La Gazzetta dello Sport» titre «La chute des dieux». Dans son article, le journaliste italien dit au revoir à la France d’un cinglant «Ciao ciao Mbappé», en soulignant toutefois la prestation d’une «fantastique équipe de Suisse». Il finit par mettre l’accent sur l’Euro raté de la star du PSG, qui a non seulement manqué son tir au but mais n’a surtout pas réussi à trouver le chemin des filets en quatre matches.

L’échec de Mbappé

Même analyse en Espagne où «Marca» pointe du doigt le même attaquant français, susceptible de rejoindre le Real Madrid, cet été. «Une catastrophe qui désigne Mbappé», titre le quotidien madrilène. Même si, dans son ensemble, la presse espagnole dit se méfier de cette équipe de Suisse, on sent bien chez elle une forme de soulagement de retrouver la troupe de Petkovic en quart de finale plutôt que les champions du monde.

Quant à «So Foot», il pointe lui aussi du doigt le sélectionneur: «Deschamps, la disasterclass». Pour le journal spécialisé, «sa part de responsabilité est grande, tant il s’est planté de A à Z sur cette confrontation, de la composition de départ à l’imbroglio Coman, en passant par la sortie prématurée de Griezmann.

Pour terminer sur une note plus légère, le mensuel propose la dernière interview de la fameuse chatte à Deschamps…