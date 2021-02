Lettre du jour – Revivre, pourquoi pas? Opinion Courrier des lecteurs

FRANK MENTHA

Genève, 7 février

Indépendamment des gestes barrières, des masques, du liquide hydroalcoolique, c’est la réduction de la densité d’occupation des divers espaces qui peut, entre autres, permettre la maîtrise de la contagion du virus.

Il s’agit donc de maintenir, avec une sécurité suffisante, l’espace entre les individus, dans l’espace public, les transports publics, les divers magasins, commerces, restaurants, lieux de culture, cinémas, théâtres, salles de concert. Comment faire?

Plusieurs solutions: accroître les espaces (mais non extensibles à l’infini); réduire la fréquentation des espaces (mais à quel prix pour le citoyen?); enfin, augmenter le temps possible de fréquentation de ces espaces, donc ouvrir plus longtemps et pourquoi pas 24h/24. En effet, le stress que constituent les horaires de fermeture disparaîtra ainsi.

Sans sacrifier en rien les mesures sanitaires, pouvoir profiter des heures creuses (milieu de matinée ou d’après midi, et même la nuit) pour faire ses courses, quelles qu’elles soient, se rendre au restaurant, au théâtre, au cinema, permettra à beaucoup d’entre nous, les insomniaques certes, mais aussi les jeunes, les retraités, les actifs, et en réalité nous tous, de faire repartir la culture, l’économie et, à notre grand bonheur, la convivialité de nos vies sociale et familiale.

Les artistes, les musiciens, les patrons de boutiques et de magasins, et divers acteurs de l’économie, les employés, vendeurs, par roulements de présence, seront tous après tant de semaines de jachère, heureux de recommencer à – et de permettre simplement de – vivre.

Dr Léon Benusiglio