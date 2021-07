Concerts – Reviens Mai au Parc, reviens! Le festival lancéen donne rendez-vous au public du vendredi 9 au dimanche 11 juillet pour une édition qui s’annonce très différente des précédentes. Fabrice Gottraux

Des vents, des cuivres, des couleurs: compagnie lisboète forte en ska rock festif, la Kumpania Algarazza ramène sa niaque vendredi 9 juillet à Mai au Parc. BRUNO LOBATO

Il est un îlot de culture sauvage qui fleurissait chaque printemps entre les arbres centenaires du parc Bernasconi. Là où l’herbe folle prenait ses aises bien avant que la friche devienne à la mode jusqu’en ville, Mai au Parc prenait son temps, chaque année sur un gros week-end – souvent pluvieux, toujours chaleureux – pour déployer son affiche à part.

On y a découvert des charmes joyeusement alternatifs, joyeusement foutraques, parfaitement séduisants pour qui aimait se glisser dans l’après-midi, jusque tard en soirée, parmi les stands associatifs, de galettes à l’indienne, de boulettes à l’africaine. Parmi les curiosités théâtrales, installations ludiques de bric et de broc, marionnettes croquignolettes. Enfin devant ces deux ou trois scènes – le souvenir s’étiole – consacrées à une faune rock cabaret croisant cette frange remuante et libre de la sono mondiale. À Mai au Parc, on s’immergeait tranquillement, en famille, entre amis, sobres ou pas du tout, dans un ailleurs fomenté par les artistes de tous bords. À Mai au Parc, y retournera-t-on un jour?

Les desiderata de la commune

En 2019, avant le Covid, le festival piloté par la commune de Lancy abordait quelque chose comme sa 23e édition. En 2020, pandémie oblige, il n’y a rien eu. Rien sur place en tout cas, les mesures sanitaires strictes du semi-confinement ont renvoyé le rendez-vous à des jours meilleurs. En coulisse, en revanche, Mai au Parc faisait peau neuve. Le programmateur Antoine Frammery, extraordinaire tête à penser la comédie humaine dans ses contours les plus délurés, laissait les clés du parc pour aller poursuivre sa vie avec la Cie Dakota, alias Les 3 points de suspension.

Et le devenir du festival de se retrouver suspendu aux choix de la commune. Qui a trouvé un nouveau candidat en la personne de Patrick Merz. Ancien de l’ASMV, alias Voix de Fête et le Chat Noir, ce bon Patrick adore les musiques tropicales notamment. Le voilà qui fonde une association, Zic Zag Zoug, avec entre autres Michel Henry, désormais codirecteur du festival. Entre autres, ils ont organisé la Vogue de Carouge et la Fête de la musique de la cité sarde. «En avant la musique!» telle est la devise de l’asso.

«De Mai au Parc, ne reste que le nom» Patrick Merz, codirecteur de l’édition 2021.

Enfin, Mai au Parc a lieu. Repoussé, pas oublié. Mais totalement changé. Pour la nouvelle équipe, le mandat de la commune était clair: il faut plus de musique sur la pelouse. Le théâtre de rue qui faisait le piquant de Mai au Parc a été abandonné. Les chapiteaux ont été remisés. Et les food trucks font leur entrée.

Funk, ska et chanson drôle

«De Mai au Parc, ne reste que le nom», indique Patrick Merz. Qui, dit-il, n’aurait en aucun cas tenté de refaire ce qui relevait de la douce folie de son prédécesseur. L’édition 2021 est-elle une édition Covid? Concernant le dispositif sanitaire, oui: pour ne pas limiter l’accès à 500 personnes, pour pouvoir danser également, les organisateurs ont choisi d’imposer le certificat sanitaire à l’entrée – soit vacciné, soit guéri, soit testé. «On a failli jeter l’éponge. Mais l’essentiel de la programmation prévue pour 2020 est là, à l’exception d’un artiste.»

Voyez par vous-même: vendredi, la chanteuse biennoise d’origine malienne Thaïs Diarra, reggae soul dans ses œuvres, côtoiera L’Éclair, band instrumental genevois fort en grooves atmosphériques, le groupe funk lausannois Lady Bazaar et l’orchestre à cuivres ska rock festif Kumpania Algazarra, de Lisbonne. Samedi, ce sera tremplin avec des étudiants diplômés de l’ETM, le duo camerounais rock FM Bafang, le chantre genevois de la musique peule Kara Sylla Ka, la chanteuse folk pop cap-verdienne Elida Almeida, ainsi que les rythmes nigérians de l’Albinoid Afrobeat Orchestra, orchestre blanc dans l’héritage de Fela Kuti, d’où son nom.

Chaque soir, son DJ. Et le dimanche, c’est pour les enfants, avec les remuants Petits Chanteurs à la Gueule de Bois traquant dès lors non plus le musette romand à tendance vacharde, mais la comptine rigolote, quoique un peu cruelle parfois. Le swing des Genevois Comme Chien et Chat conclura cette reprise en main, après la Cie Pataclowns et les animations au grand air assurées par une experte ès anniversaires, Marcia l’animatrice & Co.

Reste à espérer qu’il fasse beau. L’entrée est gratuite. Avec certif.

