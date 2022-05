Festival de Cannes – Révélation d’une actrice, Zelda Samson, à la Semaine de la critique « Dalva», premier long métrage d’Emmanuelle Nicot, raconte le drame d'une gamine enlevée à un père incestueux. Edmée Cuttat

L'actrice française Zelda Samson (à gauche) et la réalisatrice française Emmanuelle Nicot à Cannes en 2022, durant le festival. AFP/JORDI ZAMORA

Des cris, du vacarme, des insultes qui fusent, avant que les images dévoilent la violence de la scène initiale, où des policiers enlèvent brusquement de son domicile Dalva (Zelda Samson, remarquable), dont le père a volé l’enfance en faisant d’elle sa petite femme.

On la découvre en robe de soirée, portant un collier et des boucles d'oreille. Une Barbie docile de 12 ans, maquillée et costumée pour le plaisir d'un homme auquel, traumatisée, conditionnée, elle affirme n'avoir jamais dit non. Du coup, elle ne comprend pas et vit cet arrachement comme une terrible injustice. Car en la séparant de son père, on lui prend ce qu'elle croyait être de l'amour.

Dalva sera placée dans un foyer pour qu’elle apprenne à redevenir une enfant de son âge, mais cela ne sera pas simple pour cette fillette qui n’a aucun repère social. Dans le déni, elle tente de fuguer à plusieurs reprises. Petit à petit toutefois, elle se laissera apprivoiser par Jayden (le convaincant Alexis Manenti), son éducateur référent.

Tout en se penchant sur la pédophilie dans ce premier film très réussi, la Franco-Belge Emmanuelle Nicot, qui explore les questions de l’emprise, du consentement, évoque surtout les étapes qui suivent l’inceste, ses terribles conséquences, et la difficile reconstruction de son héroïne.

Pour l’incarner, la cinéaste a trouvé une perle rare en la personne de Zelda Samson. Bluffante, elle assume avec une rare maturité le rôle complexe et éprouvant de cette pré-adolescente rebelle en quête de renaissance. Une véritable révélation.

La nuit du 12 , de Dominik Moll

Vingt-deux ans après, l’excellent réalisateur du fameux « Harry, un ami qui vous veut du bien », revient sur la Croisette avec un polar singulier troublant, captivant, qui aurait mérité d’être en compétition. L’affaire, annoncée d’emblée comme non résolue et se déroulant dans la région grenobloise, est sordide. Au petit matin, la jeune Clara est trouvée morte, après avoir été aspergée d’essence alors qu’elle rentrait d’une fête entre copines. Mais qui l’a tuée ? Les interrogatoires se succèdent, plus particulièrement ceux de ses nombreux amants...

À travers cette tragédie, Dominik Moll s’attaque plus particulièrement, avec son talent habituel, au fléau des féminicides, à la barbarie des hommes, à l’insuffisance des moyens accordés à la police pour y faire face. Il propose un film noir puissant, parvenant à ménager un suspense constant. Un exploit quand on sait qu’il s’agit d’un cas non élucidé. L’interprétation est à la hauteur de la mise en scène.

