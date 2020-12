France – Réveillon de Noël sanglant dans les Yvelines «Possédée», une femme poignarde à mort son neveu de 10 ans et blesse grièvement sa petite-nièce. Les enfants avaient été confiés à leur tante pour la nuit.

Une femme a tué de plusieurs coups de couteau son neveu de 10 ans et grièvement blessé sa petite-nièce dans la nuit de Noël à Limay en région parisienne, a appris vendredi l’AFP auprès de sources policières.

La fillette a été transférée en urgence absolue à l’hôpital. La tante, 38 ans, qui a expliqué être «possédée», a été placée en garde à vue et hospitalisée.

Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour homicide volontaire et tentative d’homicide sur mineurs de 15 ans. La Sûreté départementale a été saisie.

Selon le parquet, cinq adultes et trois enfants d’une même famille se trouvaient dans un appartement de Limay, petite ville de 16’000 habitants: la tante soupçonnée d’être l’auteure des faits, une autre tante, un oncle et les grands-parents, ainsi que les deux enfants victimes et un nourrisson. Le nourrisson est l’enfant de l’auteure présumée.

En urgence absolue

Selon une source policière, les enfants avaient été confiés à la famille pour la nuit.

L’alerte a été donnée vers 03h15 du matin, les pompiers ayant été prévenus de la présence d’une femme avec un garçon en sang dans les bras, a raconté une source policière. Selon le parquet de Versailles, la grand-mère a aussi prévenu les secours.

À l’arrivée des secours, le garçon, qui avait reçu plusieurs coups de couteau «essentiellement au niveau de l’abdomen», était en arrêt cardiorespiratoire, selon les pompiers, et est décédé sur place. La fillette, elle aussi grièvement blessée à l’abdomen, a été hospitalisée en urgence absolue à l’hôpital.

Nourrisson indemne

D’après les pompiers, le nourrisson semblait «indemne» mais on vérifiait son état de santé.

L’auteure présumée de l’homicide est «la tante des victimes, qui se déclarait possédée et présentait des lacérations au niveau des avant-bras», a précisé une source policière. Une autre source policière a indiqué que la femme était suivie en psychiatrie, mais inconnue des services de police.

D’après ces deux sources, le couteau utilisé, d’une lame de 15 cm, a été découvert dissimulé dans les fourrés.

«On est en train de déterminer si les coups ont été portés à l’intérieur ou à l’extérieur» de l’appartement, a ajouté le parquet, soulignant que les «multiples plaies sur tout le corps» des enfants étaient de «profondeur et largeur très différentes».

«On reste prudents sur les circonstances, sur le contexte général, beaucoup de choses dites n’étaient pas concordantes car les gens étaient en état de choc ou de crise», a-t-on insisté de même source.

ATS/NXP