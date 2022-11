Des manifestants américains défilent en soutien du peuple iranien en lutte. AFP

Genève, 15 novembre

Aujourd’hui, des Iraniens sont tués à balles réelles dans les rues et les ruelles d’Iran par le régime criminel de la République islamique. Le peuple iranien vous parle, pays européens démocratiques et libres, Amérique, Canada, Australie, Suisse.

Gouvernements, soyez la voix de ces peuples, aujourd’hui est une occasion en or pour l’Amérique et l’Angleterre de réparer la trahison commise en 1953 par un coup d’État militaire. Les États-Unis et l’Angleterre ont renversé Mohammad Mossadegh, premier ministre républicain élu par le peuple iranien, et ont imposé au peuple iranien la dictature du shah Mohammad Reza Pahlavi, que le peuple avait expulsé d’Iran. Le peuple iranien n’a jamais pardonné cette trahison à l’Amérique et à l’Angleterre, et le résultat de cette intervention a été l’établissement du régime encore plus sanguinaire de la République islamique.

«Le peuple iranien vous parle, pays européens démocratiques et libres, Amérique, Canada, Australie, Suisse.» Soroush Azadi

Aujourd’hui, une occasion en or se présente à vous d’être réhabilités aux yeux du peuple iranien en l’aidant et en rompant les relations politiques et économiques avec le régime criminel des mollahs qui tuent les enfants, les femmes, les hommes dans toutes les couches sociales.

Arrêtez de serrer les mains sanglantes de ce régime. Écoutez la voix du peuple iranien, rappelez vos ambassadeurs d’Iran, expulsez les ambassadeurs de la République islamique de vos pays, ne signez aucun accord avec ce régime.

Aidez le peuple iranien à nettoyer son pays de ce régime pervers, et résolvez du même coup plusieurs problèmes de vos pays: celui de la Syrie, du Yémen, de l’Irak et du Liban; celui de l’afflux de réfugiés du Moyen-Orient; celui des fonds terroristes dans le monde. Écoutez la voix du peuple iranien, soyez avec lui et réparez les erreurs du passé, et l’Iran libre deviendra un pays ami et rejoindra les rangs des pays démocratiques.

Sinon, vous démontrerez vraiment que vos cris pour la démocratie ne sont qu’un slogan creux, et l’Iran tombera dans le giron de la Russie et de la Chine.

Un iranien fier d’avoir la double nationalité suisse et iranienne.

Soroush Azadi

