Dans un costume doré, elle a illuminé la soirée, récemment organisée par la Fondation Qualife, qui aide des chômeurs à décrocher un emploi. Elle, c’est Silke Pan, artiste et athlète d’élite, qui a su surmonter un accident de cirque l’ayant clouée sur un fauteuil roulant. Enfin, pas complètement. Grâce à une motivation sans frein, cette jeune femme rayonnante, multimédaillée en handisport, a raconté l’incroyable parcours qui lui a permis de «lâcher» son fauteuil.

Face à une audience sans voix, elle en a fait l’éclatante démonstration: Silke Pan a réalisé un numéro d’équilibre sur mains digne de ses formidables années d’acrobate contorsionniste. «La chute d’un trapèze m’a contrainte à changer de chemin en 2007. Face à l’inconnu, on est désemparé. La force, on la trouve en soi. J’ai toujours utilisé mes émotions, même de douleur, pour avancer. La motivation, j’ai su la trouver, malgré un contexte difficile…»

Motivation, maître mot de la manifestation qui s’est tenue entre les murs de grimpe de Planet Climbing à Lancy, dans un décor coloré et festif grâce au support des jeunes d’Espace entreprise. «Un parcours professionnel est comme une voie d’escalade. Il faut être motivé pour aller de l’avant, trouver les bons appuis. Certains éléments boostent cette motivation et l’avancée devient fluide, d’autres la freinent et l’obstacle devient insurmontable», observe Éric Étienne, directeur de la Fondation Qualife. Son but est de permettre à des personnes sans formation ni emploi, ou rencontrant des difficultés dans l’évolution de leur carrière, d’entreprendre une formation, d’envisager une certification et d’accéder au marché du travail. Avec succès puisque «57% de nos candidats retrouvent un emploi, en trois mois en moyenne de suivi intensif et sur mesure», indique son directeur.

«Essentielle mais diffuse»

«C’est la motivation qui les pousse et qui nous pousse encore plus, considère Cristina Iselin, de Qualife, qui a brièvement présenté le «laboratoire de la motivation» de la fondation. Mis sur pied après une année de réflexion, cet outil a quelque peu démystifié ce mot: «La motivation est essentielle mais diffuse. Il y a autant de définitions que de personnes. Néanmoins certains éléments reviennent de manière récurrente. Il y a une notion de plaisir, d’énergie, de sens, d’objectif et de discipline.»