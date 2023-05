Assurance invalidité – Retrouver du travail grâce à l’AI? C’est un peu la loterie Il y a des différences énormes entre les cantons pour l’accès à la reconversion professionnelle. Un rapport détaille le coût par personne et par canton. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Un accident sur un chantier peut conduire à l’AI et à une nécessaire reconversion professionnelle. KEYSTONE

Un cuisinier qui perd complètement son sens gustatif suite à une maladie du Covid. Un ouvrier de chantier victime d’un accident et qui ne pourra plus reprendre son poste. Une enseignante qui n’arrive plus à affronter jour après jour ses classes d’élèves turbulents. Voilà quelques cas qui peuvent atterrir sur le bureau de l’assurance invalidité (AI).