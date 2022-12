Rétrospective 2022 – Dix histoires genevoises qui vous ont marqués Témoignages poignants, faits divers et affaires incontournables, retrouvez une sélection des articles les plus lus cette année. Aymeric Dejardin-Verkinder

Découvrez 10 histoires genevoises qui ont passionné nos lectrices et lecteurs en 2022. LAURENT GUIRAUD

Un couple raconte son «enfer au paradis» des Seychelles



Sandra et Frédéric n’ont pas digéré leurs vacances ratées aux Seychelles. MAGALI GIRARDIN

Au printemps dernier, Sandra et Frédéric se sont envolés pour un voyage de rêve aux Seychelles. Au programme: plages de sable fin, eaux cristallines et personnel au petit soin dans un hôtel de luxe. En déboursant plus de 10’000 francs pour deux semaines de vacances, ce couple de Genevois n’imaginait certainement pas qu’il allait vivre «un véritable enfer au paradis».

Fusillade entre deux bandes de motards à Plainpalais

La tête de mort ailée, logo des Hells Angels. MAGALI GIRARDIN

Une scène digne de la série «Sons of Anarchy»… mais en plein cœur de Genève! Dans la nuit du 21 au 22 mai, une fusillade a éclaté dans un bar de la rue de l’École-de-Médecine, à Plainpalais. À l’origine des coups de feu, une guerre de territoires entre deux bandes de motards, les Hells Angels et les Bandidos. Propulsé sous les feux de la rampe, le club genevois arborant la célèbre tête de mort ailée a souhaité s’expliquer dans les colonnes de la «Tribune de Genève».

Climat délétère au Département de l’instruction publique

Au DIP, l’ambiance aurait commencé à se compliquer courant 2017. PATRICK GILLIÉRON LOPRENO

Rien ne va plus au sein du Département de l’instruction publique. entre manque de soutien hiérarchique et omerta, le malaise est plus que palpable. L’ambiance délétère qui règne au sein du DIP aurait pour point de départ des cas de harcèlement dénoncés par des élèves du Collège de Saussure en 2017 et la politique «zéro tolérance» mise en place ensuite par la cheffe du département, Anne-Emery Torracinta. Sans oublier bien entendu, l’affaire du foyer de Mancy qui a défrayé la chronique cette année.

Les Genevois qui font le plein d’essence en France créent la polémique

L’aide consentie par l’État français sera supprimée le 31 décembre à minuit. AFP

Conséquence de la guerre en Ukraine, les prix à la pompe flambent en Suisse. Pour économiser, de nombreux Genevois ont trouvé la solution: se rendre en France voisine pour bénéficier de la ristourne étatique allant jusqu’à 30 centimes par litres. Un comportement dénoncé par le sénateur de Haute-Savoie, Loïc Hervé, à qui, le conseiller d’État en charge de la sécurité, Mauro Poggia, ne s’est pas gêné de répondre. À la pompe, la tension entre automobilistes monte d’un cran avec notamment la violente agression d’un père de famille à une station essence de Saint-Julien-en-Genevois.

Comment la famille Aponte est devenue la plus riche de Suisse

Installée à Genève, la famille Aponte est la plus riche de Suisse. LA REPUBBLICA/FABIO BUSSALINO

Ils sont à la tête d’une flotte de quelque 700 porte-conteneurs frappés du logo MSC (Mediterranean Shipping Company), soit la plus grande flotte du monde, et leur fortune est estimée à plus de 100 milliards de francs. Installée sur la rive gauche genevoise, la famille d’armateurs Aponte serait ainsi devenue la plus riche de Suisse. Comment ont-ils réussi? Découvrez les dessous de leur incroyable ascension.

Genève ne sait plus où placer ses jeunes en souffrance

L’entrée de La Clairière , centre éducatif de détention et d’observation. LUCIEN FORTUNATI

«On se retrouve en face d’ados qui cassent tout chez eux, mais qu’on ne sait pas où placer.» Ce témoignage résume la situation désespérée dans laquelle se trouve le Service de protection des mineurs (SPMi) face au nombre croissant de jeunes souffrant de graves troubles psychiatriques. Selon un rapport confidentiel que la «Tribune de Genève» a pu se procurer, certains adolescents sont placés au centre de détention et d’observation de La Clairière, faute de structure adéquate.

Des héritiers plumés par les impôts français et suisses

L’accord entre la Suisse et la France est tombé depuis 2015. Depuis, chaque pays regarde ailleurs et taxe. LAURENT GUIRAUD

Ils pensaient toucher 125’000 francs et se retrouvent à devoir en payer près de 20’000 de plus. Deux frères lyonnais qui ont hérité d’un cousin éloigné décédé à Genève ont eu la mauvaise surprise de se voir taxer deux fois, par les fiscs français et suisses. Résultat: les deux héritiers n’ont pas perçu un rond. Du côté des impôts, tant la France que la Suisse se renvoient la balle.

Des organes prélevés sur leur fils sans qu’ils le sachent

Amené aux urgences en juin 2021, le jeune homme est décédé malgré de multiples interventions chirurgicales (image d’illustration). ENRICO GASTALDELLO

Endeuillés par la mort de leur fils dans un accident de moto en juin 2021, ce n’est que huit mois plus tard que les parents de Maxime apprennent que des organes ont été prélevés sur leur enfant, sans en avoir été informés. Selon eux, il ne s’agirait pas d’un cas isolé. D’autres familles auraient vécu la même expérience après le décès d’un proche sur les routes genevoises.

Tous les jours, il fait Annecy-Onex et retour à vélo

Grégory Marchand fait la route quotidienne entre Annecy et Onex , à vélo classique, par tous les temps. GREGORY MARCHAND

Grégory Marchand habite à Cran-Gevrier, dans la banlieue d’Annecy, et travaille à Onex, dans le canton de Genève. Aller-retour, le trajet entre son domicile et sa maison affiche quelque 80 km. Une distance qu’il parcourt depuis cinq ans au moyen de son vélo de route ou de son «gravel». Plus q’un choix, une conviction. Rencontre.

Drame: deux corps retrouvés dans l’Arve

Le 1er septembre 2022, deux personnes ont perdu la vie dans l’Arve, à Vessy. Les opérations de secours avaient mobilisé de nombreux policiers. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Le 1er septembre dernier, sur les berges de Vessy, les flots de l’Arve emportaient deux vies. Une jeune policière de 28 ans, qui tentait de sauver la vie de son chien. Puis celle d’un coureur de 43 ans, qui a plongé dans l’eau pour venir en aide à la jeune femme. Le drame a suscité une immense émotion et les hommages à l’égard du quadragénaire, salué comme un héros, se sont multipliés sur les réseaux sociaux. L’hypothèse d’une noyade par électrocution, suite à une défaillance électrique du système de répulsion des poissons installé sur le site hydroélectrique de Vessy, est à l’étude.

BONUS: L’Escalade de 1602 comme on vous l’a rarement racontée

L’Escalade de 1602 est l’événement clé de l’indépendance et du patriotisme genevois. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Saviez-vous que l’Escalade n’a pas eu lieu les 11-12 décembre 1602? Ou bien que deux des héros genevois de cette nuit historique étaient d’origine française? Et que se serait-il passé si les Savoyards s’étaient emparés de la cité? Avec l’historienne Béatrice Nicollier, la «Tribune de Genève» revient sur cette saga genevo-savoyarde, tordant au passage le cou à certaines idées fausses.

