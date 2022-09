Tennis – Retraite de Federer: Djokovic réagit 24 heures après Le Serbe a évoqué «une décennie de moments et d’affrontements incroyables» sur les réseaux sociaux.

Novak Djokovic a pris son temps pour réagir au départ de Federer. AFP

Novak Djokovic a évoqué «plus d’une décennie de moments et d’affrontements incroyables» avec Roger Federer vendredi sur Instagram, réagissant à l’annonce la veille de la retraite de la légende suisse du tennis.

«Roger, c’est difficile de vivre ça et de mettre des mots sur tout ce que nous avons partagé dans ce sport ensemble. Plus d’une décennie de moments et d’affrontements incroyables en souvenir», a écrit le Serbe sur le réseau social, 24 heures après l’annonce de la retraite de Federer.

AFP

