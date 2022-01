Saint-Sylvestre – Retournés en club, les jeunes ont fait la fête comme avant Le soir du 31 décembre est à chaque fois synonyme de célébration. Après une troisième année placée sous le signe du Covid, des jeunes ont décidé de fêter 2022 avec optimisme et joie dans les boîtes de nuit du pays. Mateus Carvalho

Malgré la pandémie, la soirée de la Saint-Sylvestre a été un prétexte pour de nombreux jeunes de se rassembler et fêter la nouvelle année dans la bonne humeur, comme ici à l’Espace Kugler à Genève. Claudia Ndebele

À trois minutes du décompte de fin d’année, la piste de danse de l’Espace Kugler à Genève est piétinée par une cinquantaine de fêtards sous une forte musique electro. Le sol vibre et une fumée épaisse envahit toute la salle. On distingue à peine des silhouettes bouger frénétiquement en face d’une petite scène sur laquelle se trouve une DJ en pleine performance.

La fête comme avant

Puis vient le moment tant attendu. «10, 9, 8…» crient tous les fêtards. 2022 arrive à grands pas dans une salle qui se remplit de plus en plus à la dernière seconde. La fumée, désormais moins opaque, permet de distinguer plus clairement les fêtards. Tous ont l’air d’avoir entre 18 et 30 ans. Aucune tenue n’est exigée, les jeunes présents ont tous des looks différents. Certains ont privilégié des tenues classiques, d’autres se sont autorisé certaines extravagances.