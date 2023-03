En Vieille-Ville – Retour vers le passé au Café

de Bourg-de-Four Cet antique bistrot au décor de charme propose une cuisine simple et sans chichi élaborée par Mohamed Chaouiani. Alain Giroud

L’antique adresse qui débouche sur l’ancien quartier chaud de la Ville vous invite à un voyage dans le passé. DR

Avant de plonger le nez dans les assiettes, contemplons le décor. Le zinc imposant doté de crochets pour pendre son sac, les murs ornés de portraits dessinés des anciens (et actuels) habitués ou de paysages de la Vieille-Ville, le plafond recouvert d’affiches, des tables en bois classiques et des places en hauteur où on s’aguille pour déguster la cuisine de Mohamed Chaouiani.