Retour sur un drame – Il y a 25 ans, la pire catastrophe aérienne de l’aviation suisse Dans la nuit du 2 au 3 septembre 1998, un avion de Swissair reliant New York à Genève s’abîmait au large des côtes canadiennes, faisant 229 morts.

C’est la pire catastrophe aérienne de l’histoire de l’aviation civile suisse. Il y a 25 ans, dans la nuit du 2 au 3 septembre 1998, un avion de Swissair reliant New York à Genève s’abîmait au large des côtes canadiennes près d’Halifax, tuant les 229 personnes à bord.

Le vol était assuré par un avion McDonnell Douglas MD-11 construit en 1991 et baptisé «Vaud». Il décolle à 20h18 de l’aéroport JFK de New York, mais s’écrase après un peu plus d’une heure de vol, à huit kilomètres des côtes de la Nouvelle-Écosse (Canada). Les 215 passagers provenant de 22 pays et les 14 membres de l’équipage sont tués sur le coup.

Les causes de l’incendie à l’origine du crash n’ont pas été déterminées avec certitude. Un arc électrique sur un câble du système de divertissement en a entraîné d’autres jusqu’à provoquer un début d’incendie. Le feu s’est ensuite propagé à des matériaux d’isolation thermique et acoustique situés au-dessus du plafond à l’arrière et à droite du poste de pilotage.

