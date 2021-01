Au sortir de la Première Guerre mondiale – Retour sur l’époque où personne ne défendait les agriculteurs Intitulé «Cent ans de politique agricole vaudoise», un ouvrage revient sur le contexte de la naissance de la Chambre vaudoise d’agriculture, fusionnée dans Prométerre il y a vingt-cinq ans. Sylvain Muller

Travaux de labours au lieu-dit La Veyre sur la commune de St-Légier. Date inconnue Collection Studio Curchod

Imaginez le canton de Vaud au sortir de la Première Guerre mondiale. Un quart de la population vit de l’agriculture et les tracteurs ne sont pas encore apparus dans les champs. Sur le plan politique, le pays est tenu par les radicaux et leurs alliés libéraux, qui voient d’un mauvais œil la montée du socialisme liée au développement de l’industrie. Le monde agricole ne se sent toutefois représenté et défendu par aucun de ces deux camps.

Cette situation entraînera une double réaction: d’un côté la création des partis agrariens, ancêtres de l’UDC, et de l’autre la création des chambres d’agricultures, pensées pour unir le monde paysan. Dans le canton, naissent ainsi la Chambre vaudoise d’agriculture (CVA) le 19 mai 1920 à Lausanne et le Parti des Paysans, artisans et indépendants (PAI), 13 janvier 1921 à St Cierges dans le Gros-de-Vaud.

Des idées outrancières

Dans l’ouvrage «Cent ans de politique agricole vaudoise», qui vient de sortir de presse, Jacques Janin se penche sur le contexte de l’époque et en particulier sur les hommes de ces débuts. «J’ai notamment découvert avec étonnement les idées originales mais en partie outrancières du Dr Ernst Laur (ndlr: en particulier favorables à un nationalisme dur). Je ne le connaissais jusque-là que comme premier directeur de l’Union suisse des paysans. Et puis j’ai été très impressionné par le travail effectué par le premier directeur de la CVA, Henri Blanc, qui cumulait un nombre de fonctions désormais confiées à plusieurs directeurs.»

«L’État de Vaud a toujours laissé le monde agricole gérer lui-même tout ce qu’il était en mesure de gérer.» Jacques Janin, ancien directeur de Prométerre et coauteur de «Cent ans de politique agricole vaudoise»

Jacques Janin a été directeur de Prométerre de 1985 à 2001, cette association vaudoise de promotion des métiers de la terre née en 1995 de la fusion de la CVA de l’Association vaudoise des groupes d’études agricoles et du Service de vulgarisation, et qui fête donc son 25e anniversaire simultanément au centenaire de la CVA. Il est donc particulièrement bien placé pour observer les spécificités vaudoises de la défense agricole. «Contrairement à ce qui se pratiquait et se pratique encore dans des cantons comme Neuchâtel ou Fribourg, la CVA, puis Prométerre ont toujours travaillé en parfaite entente avec l’État. Ce dernier a toujours laissé le monde agricole gérer lui-même tout ce qu’il était en mesure de gérer.»

Jacques Janin constate aussi que la grande majorité des directeurs de la CVA puis de Prométerre n’était pas des ingénieurs agronomes. «Plutôt des juristes ou des économistes, ce qui a permis de rester en contact avec le reste de la société et de ne pas se focaliser uniquement sur la défense des intérêts des producteurs, comme l’ont parfois fait les partis agrariens.»