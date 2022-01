Chronique économique – Retour sur la naissance de l’euro

On a donc commémoré samedi, sans grand fla-fla, le vingtième anniversaire de l’euro. Il y a quelques bonnes raisons chronologiques à cela. D’abord, ce que l’on a rappelé ce jour-là, c’est simplement la mise en circulation de l’euro sous forme d’espèces, billets et pièces.

La véritable naissance de la monnaie unique s’est produite trois ans plus tôt, le 1 er janvier 1999, avec l’introduction tout en douceur de l’euro scriptural, superposé ou plus exactement parallèle aux monnaies des onze pays concernés avec lesquelles il allait entretenir un rapport de change irrémédiablement fixe, avant de les remplacer définitivement au terme de trois ans de concubinage.

Étymologiquement parlant, l’euro puise ses racines bien plus lointainement encore dans l’histoire de la construction européenne. Son nom a été choisi au Conseil européen de Madrid de décembre 1995, et la décision d’adopter une monnaie unique remonte même au Sommet européen de Hanovre de 1988.

Mais ce sera formellement le Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992, qui engagera l’Union européenne sur la voie de l’union économique et monétaire. Il y aura ainsi, dans un peu plus d’un mois, trente ans que devrait se célébrer l’anniversaire de l’acte fondateur de ce qui est devenu, avec ses hauts et ses bas, la deuxième plus importante monnaie du monde.

«Europe 1992 : ouverture ou repli ?», titrais-je un éditorial du Temps Stratégique (1987). Les avis de l’époque étaient pour le moins partagés. Même mon compère Claude Monnier, d’ordinaire plus distant à l’égard de ce genre de projet, exprimait sa déception : «Une demi Europe, c’est trop peu, c’est ringard» écrivait-il pour appeler à davantage d’ambition dans la construction européenne.

Avec le recul, on doit en toute humilité reconnaître que l’unification monétaire, malgré ses défauts consubstantiels (l’absence de solidarité budgétaire, l’accumulation incontrôlée de soldes Target2 dans les bilans des banques centrales) a résisté à toutes les crises dont on avait prédit qu’elle ne se relèverait pas.

Cela dit, elle n’a pas tenu toutes les promesses faites alors aux peuples d’Europe. Même si elle n’est pas devenue, bien au contraire, le plus grand commun multiple des taux nationaux d’inflation (c’était la grande peur de l’époque), elle n’a pas triplé la croissance, ni résorbé le chômage. Les déficits budgétaires ont certes explosé, mais pour des causes qu’on n’aurait jamais imaginées : le sauvetage de banques frappées par la crise financière de 2008, puis celui de secteurs entiers mis à l’arrêt par la pandémie.

On n’avait pas prévu non plus que la Banque centrale européenne, montée en puissance à la faveur de la crise grecque puis de ces deux accidents de parcours, deviendrait à ce point indépendante des pouvoirs politiques, et innovante dans le choix de ses instruments monétaires.

On n’imaginait pas non plus d’ailleurs, soit dit en passant, que le cours de l’euro deviendrait pareil abcès de fixation pour la Banque nationale suisse…

Chroniqueur PIERRE ALBOUY

