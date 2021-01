Grand prédateur – Retour historique du loup à Genève Un piège photo a capturé des images de l’animal de passage sur le territoire cantonal. Une première depuis 150 ans. Antoine Grosjean

Image du loup photographié à Genève par un piège photo dans la nuit du 7 au 8 janvier. Département du territoire

L’animal pointe le bout de sa truffe, et s’arrête face à une clôture barbelée. On l’entend flairer les environs, hésitant, puis il fait demi-tour et sort du champ de la caméra. La séquence - filmée automatiquement par un piège photo dans la nuit du 7 au 8janvier - ne dure qu’une dizaine de secondes. Mais elle suffit pour attester la présence d’un loup sur le territoire genevois. Une première depuis cent cinquante ans.

Sa gorge blanche et sa large encolure caractéristiques ne laissent aucun doute quant à la nature du canidé qui a été filmé. «Nous avons soumis les images à des spécialistes du loup et ils sont catégoriques», confie le garde genevois de l’environnement Luc Rebetez. Si cette nouvelle est évidemment importante, elle n’est toutefois pas totalement une surprise. Le loup est en effet aux portes de Genève depuis quelques années.