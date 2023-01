80e édition de la cérémonie – Retour en grâce des Golden Globes Hollywood fête Spielberg côté film et Costner côté série pour renouer avec les trophées sur tapis rouge. Cécile Lecoultre

Steven Spielberg a vu son film autobiographique «The Fabelmans» triompher au 80 e Golden Globes, mardi 10 janvier. EPA/CAROLINE BREHMAN/KEYSTONE

Boudés par les puissants de Hollywood, notamment Tom Cruise qui renvoyait ses trophées en 2021, les Golden Globes ont connu un retour en grâce mardi à Los Angeles. Si la 80e édition était encore désertée par quelques stars, telle Cate Blanchett sacrée meilleure actrice dramatique, ou Kevin Costner, meilleur acteur de série avec «Yellowstone», dans l’ensemble, le temps était à la réconciliation. Pour mémoire, la précédente édition s’était vue privée de retransmission télévisée, année de trêve après le scandale des accusations de racisme, sexisme et corruption qui avait frappé l’organe faîtier de la manifestation, l’Association de la presse étrangère de Hollywood.

Il y en avait pour tout le monde dans un palmarès riche d’entrées, puisqu’il distingue comédie et drame, film et série. Steven Spielberg a ainsi été fêté pour «The Fabelmans», une chronique intimiste et autobiographique sur son enfance juive dans les années 1960. Sans plus de surprise, Austin Butler a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique pour son incarnation d’Elvis dans le biopic homonyme. Michelle Yeoh a par contre dérouté les pronostiqueurs, recevant la statuette pour sa formidable performance dans «Everything Everywhere All at Once», parodie drolatique des films de superhéros. Plus attendu, Colin Farrell triomphe dans «Les Banshees d’Inisherin», également gagnant du Golden Globe de la meilleure comédie.

Du côté des séries, les dragons de G. R. R. Martin ont soufflé le feu, atomisant «Les anneaux de pouvoir» de Tolkien. Un mockumentaire encore inédit par ici, «Abbott Elementary» a obtenu trois statuettes. En matière comique, Jennifer Coolidge et «The White Lotus» font le plein, tandis que «Severance», nouveauté pourtant très excitante, est snobée. Tout aussi curieux et regrettable, «Better Call Saul» se voit éclipsé. Un grand classique pour cette série d’anthologie qui en saison finale avait décroché six nominations après… 46 citations aux Emmy Awards. Ainsi va la vie à Hollywood. Après tout, Zendaya, coqueluche des médias américains, obtient un deuxième Golden Globe toujours pour «Euphoria».





Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

