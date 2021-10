L’éditorial - Retour du public, retour de la violence

Dans nos patinoires, autour d’un de nos stades, de récentes rencontres entre professionnels du ballon rond ou de la petite rondelle faite de caoutchouc vulcanisé ont montré que, à l’instar de ce qu’il se passe dans le monde «réel», pas grand-chose n’a changé.

D’aucuns qui se pensent «fans» ou qui s’imaginent très fort «représenter» quelque chose font du tort à tout le monde. À leur club, leur ville, leurs groupes de supporters et même leurs amis. Enfin, presque à tout le monde, car quand on est courageusement cagoulé, quand on n’a pas dû donner son nom pour assister à un match, on se croit dans l’impunité. On en profite et on s’y vautre.

On n’entrera pas ici dans le débat de qui a attaqué qui, de qui a dû se défendre en se ruant sur les autres… Tout le monde se trouvera de toute façon une (mauvaise) excuse pour mal agir. C’est la nature humaine.

Le problème reste toujours le même année après année, période post-Covid ou pas. Le week-end dernier, des enfants ont vu de la violence là où ils auraient dû voir des buts. Il y a eu des larmes là où il devait y avoir de la joie. Et dans le regard de leurs parents, ceux qui doivent faire prendre la bonne habitude aux bambins de se rendre au stade pour vivre le sport, il y aura toujours davantage de doutes au fil des dérapages.

La Suisse n’est pas immunisée à la pandémie de problèmes qu’il y a eu ces dernières semaines dans le monde du ballon rond. Cela s’est même transmis au hockey dans notre contrée. Mais est-ce que les clubs et les autorités cherchent vraiment un vaccin? À voir la facilité avec laquelle ces «supporters» ont réussi à se retrouver là où ils ne devaient pas, il est permis de se poser des questions.

Le «monde d’après», c’est tout pareil pour le sport.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.