Message d’espoir pour les fans – Retour du public dans les stades en juillet? Dimanche soir sur la chaîne SRF, Daniel Koch a donné un signal d'espoir aux fans de sport en Suisse. Selon lui, le public pourrait être de retour en juillet. Sport-Center

Aura-t-on bientôt à nouveau droit à de telles images? KEYSTONE

Daniel Koch, «Monsieur coronavirus» de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), a déclaré dimanche dans l’émission «Sportpanorama» sur SRF que les spectateurs pourraient faire leur retour dans les manifestations sportives en Suisse «dès le mois de juillet». «Le sport est un domaine important qui doit maintenant être assoupli. Cela s'applique également aux spectateurs», a-t-il lâché, avant de préciser: «En fin de compte, bien sûr, c'est le Conseil fédéral qui décidera.»

Selon Daniel Koch, la tâche consisterait désormais à développer un concept de suivi efficace dans les stades, avec lequel il serait possible de savoir à tout moment qui s'est trouvé dans une enceinte et où, afin de pouvoir retracer avec précision un éventuel cas d'infection. Cela signifierait qu'il n'y aurait pas de place debout pour l'instant, mais uniquement des sièges dans le cas du football, explique la SRF sur son site internet. Le port du masque et la distanciation sociale pourraient être de mise.