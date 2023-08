Retour du coronavirus – Le nombre de cas de Covid-19 est en progression à Genève La circulation du virus reprend, mais la médecin cantonale ne s’attend pas à une augmentation inquiétante des hospitalisations. Le nouveau sous-variant Eris n’a pas encore été détecté chez nous. Aurélie Toninato

Le nouveau sous-variant Eris, descendant d’Omicron, n’a pas encore été détecté chez nous. LUCIEN FORTUNATI

Le Covid avait pris des vacances. Mais il fait son retour sous nos radars: le nombre de cas est en progression depuis la mi-juillet en Suisse et chez nos voisins français. Genève ne fait pas exception: l’activité épidémiologique est en hausse, confirme Aglaé Tardin, médecin cantonale.

«Les cliniciens notent une augmentation du nombre de personnes consultant pour des symptômes en lien avec le Covid-19, indique-t-elle. Le taux de positivité des tests PCR effectués dans le canton est bas (inférieur à 10%), mais en augmentation depuis mi-juillet.»

Les analyses des eaux usées, considérées comme un indicateur fiable de la circulation du virus, sont, elles, difficilement interprétable en raison des mouvements de la population genevoise à cette période. «On retrouve toutefois une augmentation récente», souligne la responsable.

Les hospitalisations suivent la même tendance. Le nombre de patients avec le virus aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) est resté bas ces dernières semaines: entre deux et cinq chaque semaine. En revanche, les premières données de la semaine montrent une augmentation des patients hospitalisés avec un Covid actif. «Leur nombre reste faible et la tendance est à confirmer.» Il y a actuellement 16 personnes hospitalisées avec un Covid positif, trois aux soins intermédiaires, aucune aux soins intensifs.

Avec le retour des vacances et la rentrée scolaire, le nombre de personnes infectées devrait encore augmenter ces prochaines semaines; la médecin cantonale indique ne pas s’attendre pour autant à une augmentation significative ou inquiétante des hospitalisations.

Le sous-variant Eris à Genève?

Cette circulation plus active du virus, constatée ailleurs en Europe, est probablement liée aux brassages de population durant les vacances et la propagation du sous-variant EG.5. Ce nouveau venu, également appelé Eris, est un descendant d’Omicron et a été identifié pour la première fois au niveau mondial mi-février. Actuellement, il est présent dans une cinquantaine de pays, principalement en Asie et aux États-Unis.

«Tant les eaux usées que les HUG n’ont pas encore détecté le sous-variant EG.5, ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas présent à l’heure actuelle.» Aglaé Tardin, médecin cantonale

L’est-il déjà à Genève? Les séquençages de génomes viraux prennent du temps en laboratoire et les données disponibles datent de mi-juillet, note Aglaé Tardin: «Tant les eaux usées que les HUG n’ont pas encore détecté le sous-variant EG.5, ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas présent à l’heure actuelle.»

L’OMS classe actuellement le risque posé par ce sous-variant à un niveau santé publique global comme faible. Il semble plus transmissible et échapper davantage au système immunitaire, souligne encore la médecin cantonale, mais des maladies plus sévères associées n’ont pas été reportées à l’heure actuelle. Quant aux symptômes, les données de différents pays montrent des réactions similaires aux autres sous-variants Omicron.

Vaccin pour les plus vulnérables

Les recommandations vaccinales pour cet hiver seront transmises au début de l’automne. «On peut toutefois anticiper qu’il sera conseillé aux personnes vulnérables de se vacciner avant l’hiver contre le Covid-19 et contre la grippe saisonnière.»

L’efficacité du vaccin est donc toujours garantie contre ce variant? «Il n’existe pas encore de données, mais il est probable qu’il soit efficace contre les formes sévères, et que sa protection soit, en revanche, faible contre l’infection elle-même.» Depuis le 3 avril, le centre des HUG est le seul à vacciner contre le Covid-19.

Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.