Le mode de la chronique sied bien à Mikhaël Hers, qui avait déjà décrit, notamment dans «Ce sentiment de l’été», ces errances sentimentalo-nostalgiques qui parfois unissent les êtres. Dans «Les passagers de la nuit», il empoigne son affaire pour la situer dans un temps proche, ces années 80 pas encore ensevelies sous le poids du passé. Désormais seule avec ses deux enfants, Elisabeth (Charlotte Gainsbourg, qui fait peu d’efforts) peine à joindre les deux bouts et trouve du travail dans une station de radio, dans l’émission de nuit d’une animatrice vedette, Vanda (Emmanuelle Béart, qui sait se remettre en question).

En parallèle, elle prend sous son aile Talulah (Noée Abita, très juste), une jeune paumée qui ne sait où dormir ni même où aller. Le brassage est à la fois générationnel et intime. D’un film essentiellement nocturne, souvent écrasé par l’atmosphère parisienne plombée qui lui sert de contexte, le réalisateur triomphe des différentes thématiques soulevées (l’initiation amoureuse, l’indépendance féminine) en proposant un récit unitaire constamment tenu qui se veut aussi portrait d’une famille réarrangée.

Le plus réussi dans sa chronique, c’est qu’elle ne donne jamais l’impression d’une reconstitution. Hers semble être reparti trente ou quarante ans en arrière pour y réaliser son film, qui ne ploie jamais sous les références de son époque. N’importe quel film se déroulant dans les années 50 sent la naphtaline et évoque le premier accessoiriste qui s’est accompli de sa tâche avec ferveur. Rien de tel ici. Juste la vision d’un monde que l’on contemple sans distance. À découvrir.

