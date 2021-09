20 ans du 11 Septembre – Retour à New York Alors que la ville-monde est encore sous le choc de la pandémie, elle vient d’être dévastée par la tempête Ida, qui fait plus de 40 victimes. À quelques jours de commémorer les attaques contre les Twin Towers, qui firent près de 3000 morts et déclenchèrent l’offensive américaine en Afghanistan, reportage à Manhattan, où rien n’a plus jamais été vraiment comme avant. Christophe Passer

Il est 9 heures 03, le mardi 11 septembre 2001, à Manhattan. Le vol 175 d’United Airlines percute la Tour sud du World Trade Center et le monde comprend en direct qu’il ne s’agit pas d’un accident, mais du plus incroyable acte terrorisme de l’histoire. Spencer Platt/Getty Images

Liberty Park, The Sphere, 155, Cedar Street

Christophe Passer

New York 2021: toujours les vieux escaliers de secours, la moiteur stridente, mais aussi l’appel d’air conditionné de l’avenir, la perdition et les nouveaux skinny buildings, renoncules folles et effarées qui poussent désormais au-dessus de Central Park. Aucun endroit sur cette terre ne rassemble autant d’histoires de partout, irradiantes encore, autant de mélancolies mélangées de surexcitation. Et ainsi, vingt ans après le 11 Septembre, je remarche dans le sud de Manhattan, tentant de ressusciter dans la mémoire le New York d’avant le 11 Septembre. Quand elles étaient encore là, éblouissantes d’argent dans le soleil des années quatre-vingt, les Tours, qu’elles semblaient éternelles.