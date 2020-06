Confinement dans les EMS – Retour à la normale pour les visites en maisons de retraite Le Canton l’a annoncé vendredi: la durée des visites sera désormais libre dans les EMS, comme avant la pandémie. La «traçabilité des flux de personnes» devra être garantie. L’assouplissement concerne aussi les établissements psychosociaux et socioéducatifs. Mathieu Signorell

Les restrictions d’accès et de visites avaient porté un sacré coup au moral de certains résidents de maisons de retraite et à leurs familles. Mais ces limitations d’accès aux établissements médicosociaux (EMS) seront de l’histoire ancienne dès mardi prochain 9 juin. Les visites n’auront plus de durée fixe et pourront se faire pendant les repas.

Le Conseil d’État l’a annoncé dans un communiqué de presse vendredi après-midi. «Cet isolement relationnel ainsi que la diminution importante de l’offre d’accueil et d’hébergement a fait souffrir les résidents et leurs proches, écrit le gouvernement. Dorénavant, les résidents et les visiteurs se protégeront à l’aide de masques; les plexiglas seront supprimés.»

Cet assouplissement concerne également d’autres institutions: les établissements psychosociaux médicalisés (EPSM), les établissements socioéducatifs du handicap et de l’addiction (ESE) et les pensions psychosociales (PPS).

Cela impliquera que les institutions devront «assurer une traçabilité des flux de personnes». C’est-à-dire qu’elles devront être certaines de savoir qui va et vient dans leurs bâtiments. Quant aux déplacements des résidents à l’extérieur et les week-ends à domicile, ils sont également de nouveau autorisés, pour autant que tout le monde respecte les règles de distance sociale.

Cet assouplissement est en fait la troisième étape d’un processus débuté à la mi-mai, lorsque les visites étaient de nouveau possibles, mais sous conditions strictes, notamment de durée.