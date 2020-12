Suisse – Italie – Retour à la normale pour le trafic régional ce week-end Lors d’un appel, les deux ministres suisse et italien en charge des transports se sont accordés sur la nécessité d’assurer la continuité du transport de passagers entre les deux pays.

Le trafic ferroviaire pourrait déjà reprendre ce week-end entre la Suisse et l’Italie. KEYSTONE/Ti-Press

Le trafic ferroviaire devrait reprendre entre l’Italie et la Suisse. C’est le résultat de l’appel mercredi entre la ministre italienne des Infrastructures et des Transports, Paola De Micheli, et la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga.

Au cours de l’appel, les deux ministres suisse et italien se sont accordés sur la nécessité d’assurer la continuité du transport de passagers entre les deux pays. L’entretien a été suivi d’une réunion technique par visioconférence, précise le ministère italien. Au cours de la réunion, des solutions organisationnelles ont été analysées et identifiées pour assurer le respect des mesures anti-Covid.

Dans la foulée, le service de transport reviendra progressivement à la normale ces prochains jours. Les trains Eurocity circulent entre la Suisse et l’Italie en nombre réduit, selon les CFF contactés mercredi soir par Keystone-ATS.

Pour le trafic des trains régionaux de Tilo, cela pourrait déjà être le cas ce week-end, avec 171 liaisons entre le Tessin et la Lombardie. Entre Côme-Milan à partir de jeudi, les frontaliers pourront changer de train à la gare de Chiasso, où s’arrêtent les lignes italiennes et suisses. Vers Varèse, cependant, il faudra attendre que le service soit réactivé.

ATS/NXP