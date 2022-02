Les mystères de l’après-Covid – Retour à la normale: et si la vie d’avant n’existait plus?

Retour à la normale: et si la vie d’avant n’existait plus?

«Una bella giornata!» se réjouissait la semaine dernière le président de la Confédération Ignazio Cassis sur le point d’annoncer la levée par étapes de quasi toutes les mesures sanitaires. Cette petite phrase en italien, naturelle pour un Tessinois, a fait souffler sur ce mercredi de février une brise de printemps: c’était la dolce vita.

Une douceur de vivre qui annonce le retour à notre vie d’avant? «D’un point de vue anthropologique, la vie d’avant ne peut plus exister, analyse Fanny Parise, socio-anthropologue et chercheuse à l’Université de Lausanne (UNIL). L’expérience de ces deux dernières années a modifié nos rapports sociaux, notre manière de vivre et de voir le monde.» Deux ans que la population a appris à gérer le risque au quotidien, à se distancier, à se signer au gel hydroalcoolique et à porter le masque. «Mais à présent, si on lève les restrictions alors que le virus continue de circuler, comment garder le contrôle?»