Refugee Food Festival – Retour à Genève des marmites de la solidarité Des cuisiniers réfugiés prennent les rênes d’un restaurant d’ici le temps d’un ou plusieurs services: 3e édition genevoise d’une manifestation nomade et généreuse. À déguster du 7 au 12 juin. Jérôme Estebe

La bannière de la manifestation. DR

Voilà une idée qu’elle est louable. Et drôlement pertinente en pleine crise ukrainienne. Jugez plutôt. Du 7 au 12 juin, quatre restos de Genève accueilleront simultanément des cheffes et chefs réfugiés ou demandeurs d’asile dans leurs cuisines pour qu’ils y mitonnent un plat, ou un menu, ou un brunch, de chez eux.

Abo Projet social et gourmand Petits plats de cuisinières migrantes à savourer chez soi Les gourmets autochtones vont ainsi pouvoir goûter des spécialités iraniennes, syriennes ou sri lankaises. Voilà le concept du Refugee Food Festival, manifestation itinérante dont cette nouvelle édition crépitera, outre à la pointe du Léman, dans une dizaine de villes françaises. De Paris à Strasbourg, de Lille à Marseille.

Grütli et Windows

Outre se lécher les babilles, il s’agit évidemment de tordre le cou aux clichés misérabilistes, en valorisant les talents et la culture des réfugiés. Rien de mieux qu’une recette exotique et savoureuse pour ouvrir les esprits. L’opération peut aussi jouer les tremplins professionnels en débouchant sur d’éventuelles embauches. À Genève, quatre enseignes s’engagent dans l’aventure. Il s’agit du Windows de l’Hôtel d’Angleterre, du Café du Grütli, du Somstar et du Zanzibar. Les cheffes et chefs se nomment Leila Ghahramani, Jenan Hamza, Sritharan Thambithurai et Mostafa Mojib Nurbakhsh. Leurs marmites commenceront à crépiter dès mardi midi.

Globe-trotteuse

On doit cette initiative à une globe-trotteuse gourmande nommée Marine Mandrila. Avec son compagnon, Louis Martin, elle a sillonné la planète en collectant des recettes familiales et traditionnelles. Le projet est devenu une websérie et un livre sous le nom de «Very Food Trip». «On s’est aperçu que la cuisine constituait un outil formidable pour rassembler les gens», nous racontait la jeune Française. «C’est comme ça que l’on a imaginé mettre le savoir-faire culinaire des réfugiés au service de leur insertion.» Le 20 juin 2016, Journée mondiale des réfugiés, la première édition de cette intégratrice nouba réunissait une petite dizaine d’enseignes parisiennes et autant de cuistots venus du reste du monde. Depuis, le banquet solidaire a pris de l’embonpoint

