Solution – «Rester vivant malgré la maladie» L’association Healing Joy propose des activités culturelles et sportives aux personnes atteintes de maladies graves. Sophie Davaris

Delphine Lubomirski Eggly a créé une association qui propose des activités artistiques et sportives aux personnes atteintes de maladies graves comme le cancer, la sclérose en plaques, ou encore le Parkinson. LAURENT GUIRAUD

À l’âge de 47 ans, Delphine Lubomirski Eggly apprend qu’elle souffre d’un cancer des poumons, avec des métastases cérébrales et osseuses. Elle n’a jamais fumé et vient de fêter le quatrième anniversaire du dernier de ses trois enfants. Deux ans et demi plus tard, «miraculée», cette Genevoise veut aider celles et ceux qui traversent une épreuve similaire à retrouver une certaine joie de vivre.