Les cafés-restaurants sont en difficulté. Comme pour toutes les activités liées à la personne, leur situation économique est strictement liée aux évolutions de la crise sanitaire, qui les dépassent. La situation se dégrade? Inquiète, la clientèle de loisir se dérobe et reste à domicile, tandis que celle qui travaille s’évapore en jouant du clavier à la maison.

Double peine! Quand la situation se détériore, les conditions d’accueil se durcissent également: les places doivent être espacées et réduites, les masques portés par le personnel et les clients. Les décisions tombent comme les lames des guillotines, sans délai ni véritable concertation, déplorent les milieux concernés.

Mais si, sur le fond, on les entend peu protester, c’est qu’ils savent bien que leurs clients doivent être préservés et rassurés. L’inaction des autorités ne les aiderait pas à conserver leur clientèle, bien au contraire. Pas de doute, il faut avoir le cœur bien accroché pour continuer son activité. Et si, pour certains, le moral est bon, beaucoup contemplent l’abîme.

Car la rentabilité d’un établissement ne se décrète pas. Elle est liée à toute une série de facteurs sur lesquels les aides publiques n’ont pas vraiment de prise, comme l’emplacement, le type de clientèle, le personnel, la qualité de la cuisine. Et puis, il y a la terrasse et la météo. Autant d’éléments qui ressortissent à la responsabilité des chefs d’entreprise et des salariés.

Sur les conditions-cadres, les loyers, les aides pour le chômage partiel, l’État a en revanche la main. Avec 15’000 emplois dans la restauration, l’enjeu est de taille mais il dépasse naturellement ce seul secteur économique. Nous vivons déjà une période de crise sanitaire et économique, à celle-là il n’y a pas de raison d’ajouter le carnage social d’une limitation des aides d’urgence consenties.