Coronavirus – Restaurants et bars valaisans rouvrent le 14 décembre Le Conseil d’Etat a décidé d’assouplir ses mesures contre le Covid. Dès le 14 décembre, les restos pourront rouvrir jusqu’à 23h. Les réunions restent limitées à 10 personnes dans le privé, y compris les enfants.

Bars et restaurants valaisans pourront rouvrir dès le 14 décembre, mais avec pas plus de 4 clients par table. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le canton du Valais assouplit ses mesures: restaurants, bars et lieux de loisirs pourront rouvrir dès le 14 décembre. Si les rassemblements dans l’espace public sont limités à 15 personnes, ils restent limités à dix dans le domaine privé, enfants compris.

«Dans toute cette crise sanitaire liée au coronavirus, nous n’avons eu de cesse que de ménager les personnes vulnérables, les services hospitaliers et l’économie. Une dure pesée des intérêts a été faite», a répété jeudi le président du Conseil d’Etat valaisan Christophe Darbellay lors d’une conférence de presse qu’il a dû tenir depuis chez lui en raison d’un cas Covid dans sa famille.

A partir du 14 décembre, les établissements de restauration pourront rouvrir aux mêmes conditions qu’avant leur fermeture, à savoir fermeture entre 23h00 et 06h00, pas plus de quatre clients par table, consommation assise, masques obligatoires et distances. S’y ajoute la mise en oeuvre de l’application de traçage SocialPass. Les discothèques et autres salles ou spectacles de danse restent interdits.

Les lieux de divertissement, de loisirs et de culture pourront reprendre leur activité. Les marchés de Noël sont autorisés et les domaines skiables restent eux aussi ouverts. Sous couvert d’un plan de protection, insiste le gouvernement valaisan.

Sur les domaines skiables, le plan de la fédération des remontées mécaniques suisse – port du masque obligatoire sur toutes les installations, y compris les téléskis ou les télésièges – devra être appliqué. «Ces mesures sont applicables sous réserve de nouvelles dispositions fédérales complémentaires», ajoute le communiqué de l’Etat. Les polices municipales seront chargées de mener des contrôles.

ATS/NXP