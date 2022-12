Concours hippique de Genève – Responsable d’une fiduciaire, il brille à Palexpo Yannick Jorand a terminé 6e, samedi, lors du Credit Suisse challenge d’une épreuve majeure. Dans un «niveau très élevé», le Genevois de 31 ans a vu ce qu’il devait encore améliorer. Christian Maillard

Yannick Jorand est content de sa semaine au concours hippique de Genève. BASTIEN GALLAY/LPS

Il a toujours cette petite flamme qui scintille dans ses yeux quand il évoque ce concours hippique de Genève qu’il a toujours affectionné. Yannick Jorand se revoit à chaque fois sur ces gradins de Palexpo lors de ces soirées magiques passées en famille pour applaudir les plus beaux chevaux du monde. Cette fois-ci, c’est sur la piste que «ce cavalier amateur éclairé» de 31 ans a galopé dans le bonheur. C’est, comme dans un rêve, devant ses proches, qu’il a brillé sur cette piste aux étoiles. Il avait obtenu une nouvelle «wild card», sa troisième, cette semaine. Dans le concours des grands, il a pu croiser une nouvelle fois ses idoles dont certaines l’ont chaleureusement félicité après sa magnifique 6e place, samedi soir, lors du Credit Suisse challenge.

«C’était juste incroyable, sourit ce Genevois, si heureux de son Cipetto 2, admirable comme souvent. Mon cheval s’est donné beaucoup de peine pour très bien sauter durant ces trois jours. Mais on a dû se mettre dans le truc car pour nous cela fait une grande différence par rapport aux autres épreuves de la saison. Il faut modifier ses sorties de combinaisons et s’habituer notamment à la hauteur. Cette 6e place, c’est une belle consécration et ça fait vraiment du bien d’y parvenir ici à Genève, dans la plus belle épreuve de ce samedi, devant toutes ces tribunes. C’était magnifique pour tout le travail qui a été effectué derrière.»

Comme tous les compétiteurs qui étaient à Palexpo cette semaine, Yannick Jorand aurait bien voulu, lui aussi, se qualifier pour ce Rolex Grand Prix de ce dimanche. Or, à l’instar d’Edouard Schmitz ou de Scott Brash, il a été contraint de suivre cette «finale» depuis les gradins. «Cela ne s’est pas passé comme on le voulait mais le niveau était très élevé, reconnaît l’Helvète. Or, c’était une bonne expérience de pouvoir se mesurer aux autres et de voir ce qu’il faut encore améliorer à la maison pour être encore mieux.»

Ce responsable de fiduciaire (en comptabilité et de gestion de patrimoine) essaie de concilier au mieux sa vie professionnelle avec ce qui est devenu beaucoup plus qu’un hobby. «Même si cela prend du temps, j’ai besoin d’avoir ces deux activités, renchérit Yannick Jorand. Cela me permet d’avoir une échappatoire d’un côté comme de l’autre, c’est agréable.»

Outre son hongre de treize ans, le cavalier peut compter sur cinq autres montures pour ses concours durant l’année. «Il en faudrait plus, mais c’est toujours la même chose, quand tu veux des cracks ça prend le temps pour les former, explique-t-il. Cela fait un an que j’ai Arc-en-ciel, 9 ans, il est un peu compliqué et sensible, mais je suis content de sa progression, une fois qu’il aura bien assimilé les obstacles de 145 cm il sera là pour aider les autres.»

Yannick Jorand prépare également Arc-en-Ciel, «un peu compliqué et sensible», mais il est content de sa progression. BASTIEN GALLAY/LPS

Quand il jette un œil et même deux dans le rétro, le cavalier de Saint-Julien-en-Genevois estime que «tout s’est bien goupillé au bon moment avec un bon travail de fond» pour décrocher cette invitation pour le CHI de Genève. «Il y a aussi eu le CSI de Saint-Gall et alors que j’espérais vivre au moins une coupe des Nations, il y en a eu trois, dont la dernière il y a trois semaines à Valmoura, au Portugal, qui nous a notamment ouvert les portes de Palexpo, se réjouit, le regard plein de malice, celui qui est fier de porter la verte rouge de la Suisse. Cela nous permet de prendre de l’expérience tout en représentant notre pays. Et cela donne vraiment envie d’en faire plus.»

Comme tout le monde ce dimanche à Palexpo, il a vibré pour ce Rolex Grand Prix après avoir lui aussi versé sa petite larme pour les adieux de Clooney avant de pousser Martin Fuchs si proche de la victoire, avec toujours cette petite flamme dans ses yeux et un large sourire qui ne le quitte pratiquement jamais, surtout à Genève.



