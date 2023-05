Carouge, 19 mai

Le Conseil fédéral s’est prononcé contre l’initiative pour la responsabilité environnementale (voir «Tribune» du 17 mai). Alors que la nécessité d’agir fait l’objet d’un large consensus scientifique, le gouvernement continue sa politique de l’autruche. Rappelons-le, la Suisse explose la plupart des limites planétaires. La palme d’or revenant à celle du climat, qu’elle dépasse de vingt-deux fois (!).

L’augmentation du PIB se fait au détriment des bases physiques et biologiques de notre existence. Il faut rationaliser notre économie, la rendre compatible avec les limites planétaires tout en garantissant une vie digne à toutes et tous, deux objectifs que l’organisation économique actuelle ne remplit pas.

Notre gouvernement est si obnubilé par la croissance économique qu’il est aveugle à la décroissance de l’eau accessible pour notre utilisation, à la décroissance de la fertilité des sols, à la décroissance de la biodiversité, à la décroissance des jours de neige, à la décroissance des déterminants de la santé et à la décroissance de l’espoir des jeunes.

Il est déplorable que le gouvernement fédéral, à majorité de droite, s’enferme dans une position extrême, dogmatique et éloignée de la réalité. En lieu et place d’une économie de la démesure, ultrafinanciarisée et irresponsable, cette initiative souhaite faire prospérer une économie réelle, responsable et rationnelle.

Leo Peterschmitt, coprésident des Jeunes Vert-e-x-s Genève et député

