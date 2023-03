LAB

Genève, 23 mars

Les zones naturelles d’importance nationale ne couvrent que 2% du territoire suisse, mais représentent plus d’un tiers de toutes les espèces animales et végétales menacées de notre pays. Elles sont le cœur de la nature suisse et leur perte serait irremplaçable.

Tant le Conseil des États que le Conseil national ont pourtant considérablement affaibli la protection de ces zones. Argumentant sur la nécessité de garantir un approvisionnement électrique sûr, de fortes subventions seraient allouées aux futurs producteurs qui seraient de facto incités à sacrifier nos derniers espaces naturels sauvages. En effet, des projets de construction d’installations de production d’énergie électrique pourraient y être planifiés. Par exemple, le Val Roseg dans les Grisons, qui est un biotope d’importance nationale, pourrait être inondé par un barrage d’environ 150 m de hauteur. De plus, des centrales solaires photovoltaïques gigantesques pourraient aussi être construites sur des pâturages et des zones naturelles en pleine montagne.

C’est une ligne rouge à ne pas franchir. Je suis convaincu qu’une transition énergétique sûre et respectueuse de l’environnement peut réussir sans la destruction ou la dégradation massive des derniers paradis naturels.

Pour garantir notre approvisionnement énergétique à long terme, des mesures d’efficacité nous permettraient d’économiser environ un tiers de notre consommation d’électricité sans perte de confort. Par ailleurs, des projets hydrauliques avec de très faibles impacts environnementaux ont été identifiés et pourraient être acceptables pour mieux satisfaire l’approvisionnement en hiver. Finalement, le potentiel d’énergie solaire photovoltaïque sur nos toits, façades et infrastructures est bien supérieur à la consommation actuelle d’électricité en Suisse. Il est donc loin d’être épuisé. Ensemble, ces trois mesures peuvent largement garantir la sécurité d’approvisionnement à long terme.

En conclusion, les deux intérêts nationaux que sont la préservation de la biodiversité et la garantie de l’approvisionnement énergétique ne sont pas contradictoires et peuvent être facilement atteints. Nous ne devons pas les jouer les uns contre les autres.

Robert Völki, candidat du Centre au Grand Conseil

