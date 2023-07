DR

Genève, 21 juillet

Un chrono stratosphérique réalisé par le vainqueur du récent contre-la-montre, laissant le second à 1 minute et 38 secondes (soit un retard de près de 4,5 secondes au kilomètre!), il n’en fallait pas plus pour que le spectre du dopage ne refasse surface et que toutes les mauvaises langues ne se délient à nouveau. Bien sûr que ces performances laissent songeur, mais, plutôt que de critiquer trop facilement sans la moindre preuve et émettre gratuitement de telles suppositions, sachons apprécier à leur juste valeur les efforts consentis par l’ensemble des coureurs et le magnifique spectacle offert cette année par la Grande Boucle.

Ayant participé récemment à deux marches populaires autour du lac de Bienne et sur les hauteurs de Montreux, j’ai été déçu, pour ne pas dire choqué, de voir autant de participants courir, alors que le règlement l’interdit formellement. Dans un tout autre registre, il y a moins d’un mois, le directeur de l’Union suisse des arts et métiers (USAM) a été démis de ses fonctions pour avoir falsifié son CV. Ces deux exemples illustrent à quel point nous sommes entourés de tricheurs!

Le cyclisme est assurément l’un des sports les plus durs sur le plan physique et l’un des plus contrôlés. Les coureurs parcourant 3405 km et avalant 55’460 mètres de dénivelé en trois semaines, parfois sous des températures caniculaires, méritent selon moi davantage de respect.

Yves Duchosal

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.