Justice genevoise – Résiliation de bail confirmée à la Villa de la Petite-Boissière En appel, les juges donnent raison à la Ville de Genève. Mais la maire a promis que les habitants ne seront pas expulsés avant le début des travaux. Sophie Simon

Un Plan localisé de quartier prévoit la création de logements sociaux sur cette parcelle du chemin de la Petite Boissière. DR

Cette fois, il n’y a plus de prolongation possible pour les habitants de la Villa de la Petite Boissière. La Chambre des baux et loyers a confirmé fin mars que la Ville de Genève, locataire, était bien en droit de résilier le «sous-bail» des résidents.