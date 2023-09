Réseau CFF – La circulation ferroviaire est restreinte entre Genève-Aéroport et Genève Un dérangement technique perturbe le trafic. Des retards et suppressions de trains sur la ligne IC5 sont à prévoir. Rachad Armanios

Le trafic ferroviaire est perturbé entre l’aéroport et la gare Cornavin ce mardi matin. LUCIEN FORTUNATI

Les CFF annoncent que le trafic ferroviaire est restreint entre Genève-Aéroport et Genève. Un dérangement technique aux installations ferroviaires en est la cause. La perturbation doit durer jusqu’à 12 h environ, selon les CFF. La ligne IC5 est concernée et des retards et suppressions sont à prévoir, ajoute le communiqué.

