Après les cas de Covid-19 déclarés au FC Zurich – Requiem pour un foot suisse qui perd la foi Le FC Zurich est en quarantaine, les dirigeants de la SFL sont dans le flou, la fin de saison est menacée par le Covid-19. Le point. Daniel Visentini

Heinrich Schifferle et Claudius Schäfer, le président et le directeur général de la SFL, n’avaient pas envisagé les événements qui frappent le FC Zurich et menacent la fin de saison du foot suisse professionnel. Des réponses sont attendues ce lundi. KEYSTONE

C’est un parfum étrange qui flotte dans l’air, en forme de grand point d’interrogation. Et maintenant, on fait quoi? Le football suisse est cerné par le questionnement depuis que le FC Zurich a été mis en quarantaine vendredi jusqu’au 17 juillet. Un joueur positif au Covid-19, six déclarés depuis et plusieurs membres du staff touchés, dont le président du FCZ, Ancillo Canepa. Ce championnat, qui tordait déjà le calendrier pour terminer la saison, s’étrangle un peu plus, avec également un cas à GC en Challenge League, mais sans mise en quarantaine du club. Le comité de la Swiss Football League (SFL) va devoir faire face à cette crise qu’il n’a pas vu venir, une réunion capitale est déjà prévue ce lundi.