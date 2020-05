Coronavirus – Reprise des liaisons TGV entre la France et la Suisse Deux lignes ferroviaires entre Paris et la Suisse ont été rétablies depuis lundi. Les voyageurs sont toutefois soumis à de strictes directives.

Un aller-retour quotidien est assuré entre Genève et Paris KEYSTONE

Les TGV circulent à nouveau entre la France et la Suisse. Le trafic avait été interrompu à cause de la pandémie de Covid-19. Depuis lundi, un aller-retour quotidien est assuré entre Genève et Paris et entre Bâle et Paris, relève mercredi la société TGV Lyria.

Les voyageurs sont soumis à des directives strictes. Le port du masque est obligatoire à bord des trains, y compris pour les enfants à partir de 11 ans. Les passagers sont aussi sommés de fournir les documents justifiant les raisons de leur déplacement. En France, les trajets de plus de 100 kilomètres doivent être dûment motivés.

En fonction de l’évolution

TGV Lyria annonce par ailleurs la mise en place de deux liaisons par jour entre Genève et Paris dès le lundi 18 mai. «L’entreprise franco-suisse se tient prête à augmenter son plan de transport en juin et pendant l’été, en fonction de l’évolution des directives gouvernementales».

( NXP, ATS )