Guerre en Ukraine – Reprendre les sanctions de l’UE? Pour la Suisse, c’est usuel Les mesures prises contre le Kremlin enflamment le débat sur la neutralité. Pourtant, dans la pratique, Berne s’aligne presque toujours sur Bruxelles. Florent Quiquerez

C’est à Ignazio Cassis, président de la Confédération, qu’est revenue la tâche d’annoncer que la Suisse allait reprendre les sanctions de l’Union européenne. Keystone/Peter Schneider

Que n’a-t-on pas dit, lu ou entendu sur la neutralité depuis le début de l’invasion russe en Ukraine? Parce que la Suisse a décidé de suivre les sanctions de l’Union européenne contre le Kremlin, le débat n’en finit plus. Dernièrement, c’est la reprise possible d’un embargo européen sur le pétrole russe qui agite la Coupole. Et pourtant, s’aligner sur Bruxelles, c’est une habitude en Suisse.