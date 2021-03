Des comédiens chez vous – Répondez à l’appel du théâtre Face à des salles fermées, la résistance théâtrale s’organise avec du jeu d’acteur au bout du fil ou en livraison. Boris Senff

Le metteur en scène Matthias Urban dans les studios Alea Jacta, en plein enregistrement des monologues de «Vous avez un appel!» bientôt disponibles par téléphone. Florian Cella/24Heures

Allô, y’a quelqu’un? Le théâtre est bientôt au bout du fil avec le projet «Vous avez un appel!» du metteur en scène Matthias Urban qui, une fois de plus allié au scénariste et écrivain Antoine Jaccoud, s’apprête à mettre 20 monologues téléphoniques à disposition des spectateurs frustrés par la situation sanitaire. «Matthias a le confinement dynamique, on dirait presque que cela le stimule, salue son auteur. Il ne s’est jamais laissé abattre et a toujours cherché des solutions. Il en est arrivé à du téléthéâtre par téléphone.» L’idée s’inscrit évidemment dans l’appel à projets de transformation lancé par le Canton pour susciter des formes qui prennent en compte – et déjouent – les limitations actuelles, mais il y avait aussi surtout l’envie de ne pas rester les bras ballants. «L’envie de faire quelque chose était forte et la perspective de donner du travail à des comédiens, même modestement, était motivante», explique le Lausannois.