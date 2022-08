Alpinisme en Haute-Savoie – Réouverture de deux refuges sur la voie royale du Mont-Blanc La fin de la canicule et la sécurisation de la voie d’accès permettent d’ouvrir les refuges de Tête-Rousse et du Goûter pour l’ascension du sommet des Alpes. Olivier Bot

Sur le chemin qui mène au refuge de Tête Rousse pour l’ascension du Mont-Blanc. TDG

À compter de samedi 20 août, les refuges de Tête Rousse et du Goûter vont rouvrir, à l’exception toutefois du camp de base de Tête Rousse. «La fin de la canicule et quelques précipitations sont venues marquer un changement important dans les conditions climatiques sur le massif du Mont-Blanc qui se caractérise par une plus grande stabilité de la montagne», explique dans un communiqué Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais-les-Bains et conseiller départemental du Mont-Blanc.

Les guides de la compagnie des guides de Saint-Gervais Val Montjoie ont effectué une reconnaissance le 16 août afin de vérifier l’état de l’aiguille et du couloir du goûter avant de décider de cette réouverture. Cette opération a permis également de purger plusieurs blocs instables qui avaient été repérés depuis plusieurs années, en l’absence d’alpinistes dans la voie et sous la surveillance de la brigade blanche.

«Cela ne veut bien évidemment pas dire qu’il n’y a plus aucun risque puisque la montagne est un

milieu naturel qui ne répond qu’à ses règles», précise ce texte.

Si la situation climatique se dégradait à nouveau, ou en cas de nouveaux épisodes d’importantes chutes de pierres, le maire de Saint-Gervais prévient qu’il prendrait immédiatement un arrêté de fermeture des refuges.

«La voie royale d’accès au sommet du Mont-Blanc par Saint-Gervais, dite du Goûter, est et restera

un itinéraire d’alpinisme, elle ne sera jamais l’attraction phare d’un grand parc de loisirs où les

rochers qui chuteraient seraient en polystyrène», poursuit l’élu savoyard.

À quelques jours des nombreuses courses de l’ultratrail du Mont-Blanc, cet itinéraire ne peut pas

non plus être un lieu d’entraînement pour traileurs en short et baskets. Le souvenir de plusieurs accidents mortels le rappelle. Les gendarmes de haute montagne et la brigade blanche en poste sur l’itinéraire auront également pour mission d’empêcher ces pratiques conformément à l’arrêté de protection des espaces naturels.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

