Marre des chauffards! C’est le cri d’Alain, qui nous raconte au téléphone la mésaventure de son petit-fils, renversé à Bernex par… un vélo électrique. «C’était le mardi 11 octobre, peu après 6 h 30. Vincent roulait à vélo comme tous les matins pour se rendre au travail à Cartigny. Je précise qu’à 21 ans, il est sérieux et déjà père d’une petite fille. Entre le giratoire de la sortie de Bernex et le magasin Gallay Fleurs, un vélo électrique avec plaque jaune (ndlr: soit les modèles pouvant dépasser les 40 km/h, obligatoirement immatriculés) lui fonce dedans.»

Vincent tombe lourdement sur le genou, mais le cycliste, sans casque ni lumières, a continué à foncer tout droit. Titubant, Vincent se dirige vers un autre cycliste à terre, 30 mètres plus loin, que le même chauffard venait de faire tomber dans le champ! «Ce dernier n’avait par contre que quelques égratignures.»

Le petit-fils arrive tant bien que mal au travail. Voyant son genou en sang, le patron l’accompagne à la permanence, qui l’expédie aux HUG. Là, on lui fait 10 points de suture et un arrêt de travail de deux semaines. Alain est révolté. «C’est la deuxième fois que mon petit-fils se fait renverser, c’est aussi arrivé à mon beau-fils dans le même giratoire, par une voiture. À chaque fois, les chauffards sont partis sans demander leur reste. Je ne comprends pas cette attitude: la moindre des choses est de s’arrêter, de demander si ça va, non?»

Ancien apprenti facteur à vélo, Alain se souvient d’une époque «où on respectait les stops et on n’allait pas sur les trottoirs».

Sans trop y croire, il lance un appel: «Si le cycliste se reconnaît, mon petit-fils apprécierait une prise de contact ou même un petit mot d’excuse.» À adresser à la Julie, qui se chargera de livrer le message à bon port.

