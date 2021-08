Mesures prises par le DIP – Rentrée scolaire: port du masque obligatoire pour le secondaire Il n’y aura pas de tests systématiques, seulement en cas de flambée. La vaccination est recommandée pour les élèves dès l’âge de 12 ans. Sophie Simon

De nouvelles mesures sanitaires vont entrer en vigueur dans les établissements scolaires. ©Enrico Gastaldello

«Dans un contexte sanitaire encore instable, la rentrée se fait dans un souci de normalité et la stratégie suivie tolère une certaine circulation virale dans la mesure où celle-ci est inévitable dans le cadre scolaire», annoncent les autorités par communiqué. Ainsi, à Genève, la rentrée 2021-2022 est «assortie de mesures de prévention et de lutte contre le Covid les moins restrictives possibles afin de réduire l’impact négatif sur l’enseignement». Cette stratégie «s’accompagne d’une surveillance rigoureuse de la situation et d’une réaction rapide en cas de flambée». Les mesures déjà éprouvées restent en vigueur: aération des locaux; hygiène des mains; nettoyage régulier des surfaces. Le détail point par point, degré par degré:

Port du masque

- En crèche: pas obligatoire en crèche dans la prise en charge des enfants, mais obligatoire entre adultes, sauf quand assis avec distance.

- À l’école primaire: obligatoire pour les adultes les cinq premières semaines de la rentrée scolaire, sauf si assis avec distance.

- Au secondaire I: obligatoire pour tous les usagers des bâtiments scolaires (adultes et élèves) les cinq premières semaines dès la rentrée scolaire, sauf si assis avec distance.

- Au secondaire II: obligatoire pour tous les usagers des bâtiments scolaires (adultes et élèves), sauf si assis avec distance, jusqu’à la levée des mesures du Conseil fédéral sur les lieux clos.

- Quel que soit le degré: obligatoire entre adultes, sauf quand assis avec distance

Distance sociale

Elle n’est pas requise entre les élèves, ni entre les enfants et les adultes en crèche;

Elle est requise «autant que possible» entre adultes et élèves, du degré primaire au degré secondaire II: si elle n’est pas possible, le port du masque est obligatoire selon les principes énoncés ci-dessus.

Dépistage

En cas de flambée seulement, le dépistage sur site est proposé au degré secondaire I et le testing hors site est recommandé par le service du médecin cantonal (SMC) aux élèves des degrés primaire et secondaire II. Ces mesures «tiennent compte du contexte genevois, où le testing systématique n’est pas envisageable dans les écoles».

Vaccination

Toujours selon le service du médecin cantonal et le Département de l’instruction publique, la vaccination «reste l’outil de prévention le plus efficace contre l’infection et la transmission du virus. Le SMC et le DIP encouragent donc le personnel enseignant et les jeunes dès 12 ans à profiter de ces cinq premières semaines de la rentrée scolaire pour se faire vacciner afin de se protéger au mieux individuellement et participer également ainsi à la construction d’une protection collective.»

Développement suit.

