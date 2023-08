Rentrée scolaire – L’éducation numérique dès la primaire divise parents et enseignants Conformément au Plan d’études romand, les cantons multiplient les écrans en classe. Si l’usage et la prévention ne sont pas remis en question, la programmation est davantage contestée. Ivan Radja

Dans la classe de 4 e de l’école primaire du Cerneux-Péquignot (NE), les bases de la programmation sont dispensées selon un mode dual, feuilles et crayons d’abord, puis validation à l’ordinateur. Ci-dessus, l’enseignante Amélie Bertschy Forino avec, de g. à dr: Naia, Théa, Lilian et Eva. YVAIN GENEVAY

Depuis une quinzaine d’années, les écrans ont envahi les salles de classe suédoises, et cela dès la maternelle. Une tendance qui colle aux habitudes du pays, où, selon un sondage effectué en 2018, près de la moitié des enfants de 3 ans utilisent quotidiennement internet, et 20% des 5-8 ans ont leur propre smartphone tandis que 32% possèdent une tablette. L’omniprésence des ordinateurs et tablettes en milieu scolaire est toutefois remise en question.