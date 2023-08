Rentrée scolaire à Genève – Une rentrée sous surveillance à l’école de Pâquis-Centre L’action «Prédire» de la police municipale, qui vise à prévenir les infractions routières, aborde aussi cette semaine la question du trafic de drogue.

Judith Monfrini

Action de prévention de la police municipale durant la semaine de la rentrée, à l’école de Pâquis-Centre. LUCIEN FORTUNATI

C’est un dossier dont on a beaucoup parlé. À l’automne 2022, le Conseil municipal a décidé de fermer l’école de Pâquis-Centre avec un grillage dans le but de lutter contre les incivilités et le trafic de stupéfiants. Puis en mars dernier, les élus ont voté un crédit pour des aménagements pérennes, notamment la création d’espaces végétalisés.

Ils auraient dû être réalisés durant l’été, mais en juin la magistrate chargée de l’Aménagement, Frédérique Perler, a dû y renoncer pour des questions de délais et de procédure. Les améliorations devraient avoir lieu au printemps prochain.

Rassurer les familles

En cette semaine de rentrée, les deux écoles de la rue de Berne font l’objet d’une présence policière renforcée grâce à l’action Prédire de la police municipale. «Une action qui vise, en principe, à prévenir les infractions à la loi sur la circulation routière, indique Christine Camp, la commandante de la police de la Ville de Genève, mais chaque quartier a sa thématique particulière.» Devant l’école de Pâquis-Centre et celle de Zurich, la police tient à marquer sa présence pour rassurer les parents et les enfants sur la question du trafic et de la consommation de drogue.

«La zone piétonne, qui couvre les rues de Berne et de la Navigation, nous facilite la tâche au niveau de la sécurité routière, note le sergent Kamal Boughanem, remplaçant du chef de poste des Pâquis, qui supervise l’action Prédire. Seuls quelques scooters en infraction ou des cyclistes circulant trop vite se font parfois verbaliser.»

Visibilité à la sortie des classes

Cette semaine, quatre agents de police municipale (APM) patrouillent devant les deux établissements scolaires: entre 7 h 30 et 8 h 30, entre 11 h et midi et entre 15 h 30 et 16 h 30. Les heures du parascolaire sont également couvertes. «Le but est d’être visible à l’entrée et à la sortie des classes, précise le sergent Boughanem, raison pour laquelle les policiers sont vêtus d’un gilet jaune.» Leurs tâches consistent à verbaliser les contrevenants en matière de circulation routière et à prévenir les incivilités.

En revanche, en matière de trafic de stupéfiants, la police municipale n’a pas de prérogatives. Elle peut intervenir seulement en cas de consommation ou de détention de drogue. «Si un deal ou un échange a lieu devant les agents municipaux, ils peuvent appeler la police cantonale en renfort.» Mais le chef de poste met en garde contre les amalgames: «Quelqu’un assis sur un banc n’est pas forcément un dealer!»

GENÈVE, le 22/08/2023 - Action de prévention de la police municipale durant la semaine de la rentrée à l’école de Pâquis-Centre. LUCIEN FORTUNATI

Présence rassurante

Ce mardi à midi, le caporal Marques Vieira et l’agent Maudoux ont repéré une personne en état d’ivresse dans la cour de l’école Pâquis-Centre. Ils l’ont invitée à sortir du préau avant que la cloche ne retentisse. Ils ont également amendé un scooter qui traversait la zone piétonne. Une présence policière qui rassure les parents présents. Ce père, qui vient chercher sa fille de 4 ans, estime néanmoins que la pose de la grille ne suffit pas: «Les gens rentrent quand même.»

À l’intérieur du préau, deux grands-parents résidant dans le quartier depuis quarante ans viennent chercher leurs petits-fils, âgés de 4 et 6 ans. «Ce n’est pas rassurant, les dealers à l’école, certains sont virulents et choquent les enfants.» Une maman plus sceptique regrette, elle, le retour du trafic une fois les policiers repartis.



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.