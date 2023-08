Rentrée scolaire à Genève – La rentrée des classes, c’est l’heure du nouveau sac, ou pas L’offre de matériel divers encombre les magasins à l’heure d’équiper les enfants. Mais tous les parents et les jeunes élèves ne cèdent pas à la fièvre acheteuse. Marc Bretton

Scarlett, neuf ans, gardera son sac. Ce qui l’intéresse à la rentrée, c’est de retrouver sa classe et sa maîtresse. DR

La rentrée est partout dans les magasins. «Dès fin juin, observe Tatiana, vendeuse chez Brachard, des personnes sont venues chercher le matériel scolaire nécessaire pour que tout soit prêt avant la rentrée.» Évidemment, depuis une semaine, le mouvement s’est accéléré et il devrait continuer ces prochains jours. C’est l’effervescence de la rentrée. Les sites internet des journaux et des associations fleurissent de bons conseils, et dans les magasins, les sacs, les trousses, les fournitures occupent les rayons avec leur odeur inimitable de cuir et de plastique neuf.

La fièvre acheteuse

Les parents et les enfants vont-ils céder à la fièvre acheteuse? Chez Brachard, on l’espère bien. «La rentrée, c’est un moment de vente important pour nous, un peu comme Noël», poursuit Tatiana. En général, les parents ne lésinent pas et le prix de l’équipement complet (trousse, sac, crayons, gommes, porte-mines, équerre, agenda etc.) peut atteindre des sommes importantes de plusieurs centaines de francs.

Des tendances dans les ventes et les achats? Apparemment, les élèves d’écoles privées sont très demandeurs de la marque Jeune Premier. Dans le catalogue, le rose Barbie tient la corde, sans d’ailleurs qu’il ne soit possible de dire si cela est lié à la sortie du film à succès du moment.

La vitrine de chez Brachard, avec son matériel de pointe, attire enfants et parents. DR

Dans les petites boutiques, on est aux aguets. Dans la grande distribution, c’est la routine. On vend sans trop se demander si ce sont des élèves, des parents d’élèves ou des amateurs de fournitures scolaires qui craquent: «Nous ne donnons pas de chiffres de vente par assortiment», explique Tristan Cerf, porte-parole. D’ailleurs, ajoute-t-il, il est «impossible de savoir qui est parent d’élève ou pas, lorsqu’une personne achète un stylo-bille avec les multicolores, une gomme en forme de Pikachu et une trousse à l’effigie des Minions».

Chez Coop Genève, on observe un engouement pour «les cartables légers et ergonomiques avec des accessoires, tels qu’une trousse, sont très appréciés. Nous ressentons également une forte demande pour les sacs à dos, les gourdes, les boîtes à pain et les articles scolaires classiques.»



Acheter, ne pas acheter? Certains résistent. «Si j’amenais mon fils au magasin, il voudrait sûrement du matériel», relève Antoine, père de Léo, six ans. Mais justement, j’évite les magasins». Un autre père prévient: «On fait de la récupération cette rentrée, assure David. Exclu d’acheter le énième sac à l’effigie de la Reine des neiges». Sa fille, Scarlett, 9 ans, scolarisée à l’école des Eaux-Vives, approuve, mais un sourire fugitif apparaît quand on évoque un sac Barbie. Ce qui l’intéresse surtout, c’est de retrouver sa classe et sa maîtresse lundi: «Elle nous a envoyé une carte postale cet été, comme l’année dernière!»

Presque tout est gratuit

Bien sûr, un nouveau sac, une nouvelle trousse, qui les refuserait si on les lui donnait? Mais ce n’est pas indispensable, car à l’école genevoise obligatoire, l’essentiel de l’équipement est fourni par le Canton, rappelle le porte-parole du Département de l’instruction publique, Pierre-Antoine Preti. C’est une obligation légale, bétonnée par un arrêt du Tribunal fédéral. «Les fournitures scolaires sont gratuites pour l’ensemble des onze années de l’école obligatoire. Certaines pour plusieurs années, telle la calculatrice ou la plume d’écriture.»

Il y a quelques limites à la gratuité: «Le matériel perdu ou détérioré par exemple doit être remplacé aux frais des parents. Seuls des effets personnels peuvent être demandés, à savoir selon les années, tenues et chaussures de sport dans un sac pour l’éducation physique, basanes au cycle élémentaire pour la rythmique, maillot et bonnet de bain pour les cours de piscine et tablier ou chemise usagée pour activités artistiques. Le DIP n’émet aucune consigne pour ces effets.»

Compte tenu de ces efforts financiers, Genève ne propose pas automatiquement des aides financières pour l’acquisition du matériel scolaire. Par contre, un soutien peut être sollicité ou proposé par les communes ou le canton pour les familles les plus fragiles.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.