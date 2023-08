Rentrée scolaire à Genève – Des employés du parascolaire en colère Une vingtaine d’animateurs et deux syndicats ont tenu un rassemblement mercredi pour demander de meilleures conditions de travail. Léa Frischknecht

Ils étaient une vingtaine à manifester mercredi, accompagnés d’un morceau de cornemuse. NICOLAS DUPRAZ

Cette semaine, c’est aussi la reprise pour les animateurs et animatrices du parascolaire. Un secteur qui sera inévitablement marqué par la hausse des effectifs scolaires de cette rentrée. Mercredi midi, ils étaient une vingtaine d’animateurs à demander, aux côtés du Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT) et du Syndicat des services publics (SSP), de meilleures conditions de travail et une valorisation de leur métier.

Pourtant, lundi, Floriane Demont, directrice du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP), se disait «sereine» pour cette rentrée. Évoquant notamment le recrutement de 680 personnes dans la structure intercommunale, qui comptera bientôt plus de 2200 collaborateurs sur l’ensemble du canton. «Après une rentrée 2022 catastrophique, les choses ont été mieux anticipées cette année, admet Leïla, animatrice du GIAP. Mais tout n’est pas réglé.»

Gros «turnover»

Selon les syndicats, beaucoup de nouveaux employés, parfois étudiants, ne se destineraient pas à rester au GIAP à long terme. «Ce turnover est mauvais pour les enfants, qui ont besoin de stabilité, et pour les équipes, qui doivent chaque fois former de nouveaux animateurs», argue Marie-Claude, elle aussi animatrice.

Pour rendre le métier plus attractif, les manifestants demandent davantage de temps de travail rémunéré, d’être augmenté d’une classe salariale (aujourd’hui en classe 8) tout en respectant le taux d’encadrement prévu par le GIAP.

Car contrairement à ce qu’assurait Floriane Demont en début de semaine, les participants au rassemblement assurent que le taux d’encadrement n’est pas respecté dans toutes les écoles. «Dans un établissement, deux animatrices, dont une qui débute, s’occupent de 40 enfants de 2P. Alors que la norme prévoit 8 à 10 élèves par animateur!» s’étonne Leïla. Les syndicats réalisent actuellement un sondage pour établir de nouveaux chiffres.

Constat «prématuré»

De son côté, Floriane Demont s’étonne de ce rassemblement organisé seulement deux jours après la rentrée. «Au parascolaire, la situation se stabilise généralement en deux ou trois semaines. Nous sommes encore en processus de recrutement et tous les parents n’ont pas encore inscrit leurs enfants. Il me semble prématuré de tirer des conclusions à ce stade.»

Concernant les demandes de hausse de salaire, la directrice du GIAP précise que si le comité a refusé d’entrer en matière, c’est qu’il est tenu de respecter les grilles étatiques. Classes salariales dont les réévaluations se tiendront dans le cadre de la réforme en cours G’Evolue.

Léa Frischknecht est journaliste RP à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.