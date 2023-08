Rentrée scolaire 2023 – Explosion du parascolaire en ville de Genève Trois enfants sur quatre mangent désormais au moins une fois par semaine au restaurant scolaire. Une situation qui met le personnel et les bâtiments sous pression. Théo Allegrezza

Les cuisines de l’école primaire de l’Europe, dans le quartier des Charmilles. Image d’illustration. LUCIEN FORTUNATI

Cette fois, ça y est. Plus de 75% des enfants mangent désormais au moins une fois par semaine au restaurant scolaire. Cette barre symbolique est franchie cette année dans les écoles primaires de la ville de Genève – avec un peu d’avance sur les scénarios imaginés par les autorités. «On a une augmentation plus importante du parascolaire», a déclaré lundi la conseillère administrative Christina Kitsos, en charge de la Cohésion sociale, lors de la traditionnelle conférence de presse de rentrée.

Si les effectifs globaux connaissent une hausse dans la moyenne des dernières années (12’700 enfants scolarisés, 200 de plus qu’en 2022), les chiffres du parascolaire explosent littéralement. Il faut se rappeler qu’en 2020, à peine la moitié des enfants fréquentaient les cuisines scolaires. Aujourd’hui, ils sont ainsi trois sur quatre (en augmentation de 14% par rapport à l’an dernier). La hausse est encore plus spectaculaire pour l’accueil à la fin des cours à 16 h, avec 6362 enfants inscrits (+26%).

Tous les jours

Cette situation est le reflet de la hausse démographique, renforcée par les flux migratoires, ainsi que l’a relevé la semaine dernière le Département de l’instruction publique. Mais pas seulement. «On a une densification de l’abonnement au parascolaire, avec de plus en plus d’enfants qui restent à midi quatre fois par semaine et le soir», fait savoir Floriane Demont, directrice du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP). À Genève, l’accès au parascolaire est un droit depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’accueil à journée continu en 2019. Unique en Suisse.

Pour autant, Floriane Demont tient à relativiser cette hausse. Elle se dit «sereine». «Les taux d’encadrement sont dans les normes», affirme-t-elle. La responsable du GIAP confie avoir procédé à un recrutement important tout au long de la précédente année scolaire, évoquant 680 embauches sur l’ensemble du canton. La structure intercommunale s’appuie sur 2200 collaborateurs, dont 850 en Ville. C’est davantage que la Banque cantonale de Genève.

Au centre de l’image, Christina Kitsos (en noir) et Frédérique Perler (avec un éventail), en charge respectivement de la Cohésion sociale et de l’Aménagement, entouré de plusieurs cheffes de service, ainsi que de Floriane Demont (deuxième depuis la gauche), directrice du GIAP. TA

Pas de quoi rassurer les syndicats cependant. Le SIT et le SSP ont dénoncé la semaine dernière que «le nombre d’animatreurs-trices ne suive pas la hausse des effectifs». «Le parascolaire est encore une fois le parent pauvre de la fonction publique», ont-ils regretté, appelant à un rassemblement mercredi. «On va encore avoir besoin de personnel», reconnaît Floriane Demont.

En quête d’espaces

La pression démographique se fait également ressentir sur les infrastructures. La planification scolaire fait partie des «dossiers chauds» sur la table du Conseil administratif. D’où la présence, une nouvelle fois en ce lundi de rentrée, de la cheffe du Département de l’aménagement, Frédérique Perler. «La situation, déjà tendue, va devenir encore plus complexe», observe la magistrate.

Face à l’urgence, les autorités ont recours aux pavillons provisoires. De nouvelles structures modulaires en bois étaient étrennées «ce matin même» dans les écoles de Trembley et des Allières. Vieusseux devrait en accueillir en 2024. D’autres sites pourraient être concernés ces prochaines années. Parallèlement, des travaux sont en cours afin d’aménager des cuisines et des réfectoires supplémentaires au sein de quatre établissements.

Théo Allegrezza est journaliste à la rubrique Genève. Il couvre en particulier l'actualité politique de la ville de Genève. Auparavant, il a été correspondant freelance au Tessin. Diplômé de Sciences Po Paris. Plus d'infos @theoallegrezza

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.