Formation – Rentrée ratée à l’École d’assistants socio-éducatifs Le Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT) dénonce de gros problèmes organisationnels à l’Ecase. Léa Frischknecht

La conférence de presse était organisée dans les locaux du syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs, rue des Chaudronniers. PIERRE ALBOUY

Mercredi matin, lors d’une conférence de presse, le syndicat SIT a dénoncé une situation jugée intenable au sein de l’École d’assistants socio-éducatifs (Ecase). Avec trois professeurs, ils ont déploré une gestion «basée sur la théorie, loin de la réalité et des attentes du corps enseignant».

En plus d’un nouveau plan de formation, valable pour les élèves de première année, les professeurs ont dû faire face à un bouleversement dans l’attribution des cours pour les classes de deuxième et troisième années. Selon eux, leurs compétences et aptitudes ne sont plus prises en compte. «Un enseignant en psychologie peut désormais devoir enseigner les soins infirmiers ou l’animation socioculturelle», narrait un des participants.

Réunion fin septembre

Le manque de salles de sport et de professeurs d’éducation physique, l’absence d’accueil pour les nouveaux élèves ainsi que des erreurs dans les plannings de cours ont également été soulevés. De plus, les salles de classe n’auraient été ni équipées ni nettoyées pour la rentrée. Face à cette situation, le SIT demande une prise en considération des difficultés organisationnelles ainsi que des garanties de plus de concertation avec les enseignants. Une réunion est prévue à la fin du mois avec la direction de l’enseignement supérieur et la direction de l’Ecase, mais Françoise Weber, secrétaire syndicale, regrette ce délai et n’exclut pas que des enseignants «craquent» avant cette rencontre.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.